TİKA'dan Kızılderili Müslümanlara iftar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'daki Kızılderili Müslümanları iftarda buluşturdu.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinin San Cristobal Las Casas bölgesinde yaşayan Tzotzil Kızılderililerine ait Kevser Camisi'nde verilen iftara farklı dinlerin mensupları da katıldı. İftar menüsü, Kızılderili Müslüman kadınların hazırladığı yemeklerden oluştu.
Kızılderili Müslümanlar, bolluk ve bereket ayı ramazanda, uzattıkları şefkat eli dolayısıyla Türk halkına teşekkür ederek, TİKA aracılığıyla ulaştırılan desteğin anlamlı olduğunu ifade etti.
TİKA ayrıca bölge sakinlerine ramazan erzak paketi dağıtımı da yaptı.
Meksika'da, yaklaşık 5 bin Müslüman yaşıyor.
Kuveytliler, Twitter'da açtıkları "#Katar'da Ramazan Bayramı tatili" hashtag'iyle Katar'a destek verdi
TİKA Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinin San Cristobal Las Casas bölgesinde yaşayan Tzotzil Kızılderililerine ait Kevser Camisi'nde iftar verdi
Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen halka açık iftara Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Toronto Belediye Başkanı John Tory ve binlerce Kanadalı katıldı
Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargoya rağmen Katar'da halk gündelik hayatına normal bir şekilde devam ediyor
Washington Büyükelçisi Kılıç, Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini, bazı büyükelçileri, Türk kuruluşlarının temsilcilerini ve çok sayıda konuğu iftar sofrasında buluşturdu
Ramazan etkinlikleri kapsamında Türkiye'den Mehter takımı başkent Tunus'un sembolik caddesi Habib Burgiba'da mehter gösterisi sundu.
40 yaş altı erkeklere izin verilmeyen Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın 2'nci Cuma namazı için geçişler başladı
Bursa'da tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami başta olmak üzere birçok camide mukabele geleneği sürdürülüyor.
ABD'nin Los Angeles kentinde faaliyet gösteren Türk derneği TURCA, Suriyeli mültecilerin de aralarında olduğu yaklaşık 250 kişiyi iftarda buluşturdu
Ramazan ayında 38 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar, serin bölgelerde vakit geçiriyor
Gölge oyunu Karagöz ve Hacivat, Bosna Hersek'in son hayalisinin orijinal tasvirlerinin gün yüzüne çıkarılması ve bir grup sanatseverin çabasıyla yeniden hayata döndürülüyor
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib, Hama, Humus, Azez ve Cerablus bölgelerinde her gün 50 bin kişiye iftar veriliyor
İstanbul'daki bazı AVM'ler iftarın geç saatlerde olması dolayısıyla şimdiden, bazıları da alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan Bayramına yakın günlerde kapanış saatlerini 23.00'e kadar uzatma kararı aldı
Bakülüler, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti
Bulgaristan'ın Sofya şehrinde maç sonrası dağılan taraftarlar Kadı Seyfullah Efendi Camii'ne bira şişeleri ve çöp kutuları ile saldırdı
Bugün saat 10.00 itibari mübarek Hırka-i Şerif ziyarete açıldı ve Peygamber âşıklarının bir yıllık özlemi sona erdi