Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:51, 10 Haziran 2017 Cumartesi
Balkanlar
17:26, 10 Haziran 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Romanya'da Türk Dili Günü kutlandı
Romanya'da Türk Dili Günü kutlandı

Romanya Demokrat Türk Birliği tarafından Köstence kentinde bu yıl ilk kez Türk Dili Bayramı kutlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Romanya hükümeti tarafından 5 Haziran tarihinin resmi olarak Türk Dili Günü ilan edilmesinin ardından ülkede ilk defa Türk Dili Bayramı kutlandı.

Ülkede bu yıl ilki kutlanan Türk Dili Bayramı çerçevesinde Romanya Demokrat Türk Birliği tarafından Köstence kentinde çeşitli törenler düzenleniyor.

Sabah saatlerinde Köstence’nin çeşitli bölgelerinden valilik önünde bir araya gelen yüzlerce Türk soydaş, geleneksel Türk kıyafetleri ve Türk ve Rumen bayrakları ve şarkılar eşliğinde valilik binası önünden Türkiye'nin Köstence Başkonsolosluğuna yürüdü.

Başkonsolosluk binası önünde korteji kapıda karşılayan Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Uygar Mustafa Sertel, korteje katılanlara çiçek verdi.

Sertel AA muhabirine yaptığı açıklamada, “5 Haziran Türk Dili Günü Bayramı dolayısıyla bugün Köstence’de Demokrat Türk Birliği tarafından bir dizi kültürel etkinlik düzenlendi. Bu vesileyle etkinlikler önce defileli yürüyüş ile başladı. Başkonsolosluğumuzu ziyaret ettiler. Rumen makamlarına, bizlere bu günü armağan ettiği, bu günü bayram olarak ilan etmesinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Romanya Demokrat Türk Birliği Başkanı Osman Fedbi, “(Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından yürürlüğe konulan) Bu yasa bizim için çok gurur verici. Bugün burada gururlu bir şekilde kutladığımız Türk Dili Günü bize birlik, mutluluk ve neşe getirsin. Biz Romanya’da uzun yıllar içinde etnik ve dini kimliğimizi muhafaza etmiş ve Romanya devleti tarafından da saygı duyulan bir topluluğuz. Bu etkinlikleri her sene daha da geliştirerek devam ettireceğiz. Nice yıllar diliyorum.” şeklinde konuştu.

“Türk Dili Günü” kutlamaları, akşam saatlerinde Köstence Kültür Evi'nde Büyükelçi Osman Koray Ertaş ve birçok Rumen üst düzey yetkilinin katılacağı, folklor dansları ve konserlerin düzenleneceği programla devam edecek.

“Benim güzel ana dilim” konulu şiir ve şarkı yarışması, geleneksel Türk kıyafetleri geçiş töreni ve Türk folklor gruplarının danslarıyla kutlanan törenler bu yıl 5 Haziran gününün Rumenlerin dini bayramlarına denk gelmesi nedeniyle 9-10 Haziran'a ertelenmişti.

Demokrat Türk Birliği Milletvekili Hüseyin İbrahim'in teklifinin, Cumhurbaşkanı Iohannis tarafından 16 Kasım 2016’da yasa olarak yürürlüğe konulmasıyla ülkede her yıl 5 Haziran'ın Türk Dili Bayramı olarak kutlanmasına karar verilmişti.

Yasa, Türk azınlıkların yaşadığı bölgelerde Türk toplumu üyelerinin kültürel etkinlikler organize ederek kutlamalar yapmasını, finansal ve lojistik anlamda Rumen kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve STK’ların destek vermesini ve Türk dili eğitimi veren kurumların “5 Haziran Türk Dili Bayramı” gününde bu güne özel etkinlikler düzenlemesini sağlıyor.



İlgili Konular Romanya Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Türk Dili
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
Etiyopya'da 900 ton altın rezervi bulundu
Etiyopya'da 900 ton altın rezervi bulundu

Etiyopya'nın Benishangu-Gumuz Eyaleti'nde 900 ton altın rezervi bulunduğu bildirildi.
Binlerce Kosovalı Arnavutluk yolunu tuttu
Binlerce Kosovalı Arnavutluk yolunu tuttu

Arnavutluk'ta yarın yapılacak seçimlerde oy kullanmak isteyen bilerce Kosovalı Morina sınır kapısından ülkeye giriş yapmaya başladı
Romanya'da Türk Dili Günü kutlandı
Romanya'da Türk Dili Günü kutlandı

Romanya Demokrat Türk Birliği tarafından Köstence kentinde bu yıl ilk kez Türk Dili Bayramı kutlandı
Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları
Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları

Uluslararası ticaretin en önemli güzergahlarını barındıran dünya üzerindeki su kanalları ve boğazların çoğu Müslümanların çoğunlukta bulunduğu ülkelerin ellerinde. Bu su yolu ya da boğazlar, bulundukları ülkelerin stratejik konumunu da büyük ölçüde etkiliyor
Kongo'dan ülkedeki yabancı güçlere çağrı
Kongo'dan ülkedeki yabancı güçlere çağrı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kabila, yabancı güçlerin yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere müdahale etmemesini istedi
İran Boeing'den 60 uçak satın alacak
İran, Boeing'den 60 uçak satın alacak

İran Aseman Hava Yolları ile ABD merkezli uçak üreticisi Boeing yetkileri nihai anlaşmayı imzaladı
BM Genel Sekreteri Guterres Özbekistan'da
BM Genel Sekreteri Guterres Özbekistan'da

Guterres, temaslarda bulunmak üzere geldiği tarihi Semerkant'ta Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev ile görüştü
quot Cenevre'ye Kıbrıs'ta barış için gideceğiz quot
"Cenevre'ye Kıbrıs'ta barış için gideceğiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bu ada hepimize yeter. 50 yıldır çözülemeyen Kıbrıs sorununu çözerek bu adada refah ve barış içinde yaşanacak bir gelecek inşa etmek mümkündür. Biz bu anlayışla gideceğiz. Umut ederim ki Rum tarafı ve Yunanistan da Cenevre’ye aynı şekilde gelirler ve bu adanın kaderini değiştiririz" dedi
Etiyopya'da kuraklık mağdurlarının bir aylık gıdası kaldı
Etiyopya'da kuraklık mağdurlarının bir aylık gıdası kaldı

Etiyopya Afet Risk Yönetimi Komisyonu Başkanı Kassa, acil gıda yardımı stoklarının bir ay içinde tükeneceğini açıkladı
Malezya Ümmetin Aydınlanması Teşkilatı'ndan Katar açıklaması
Malezya Ümmetin Aydınlanması Teşkilatı'ndan Katar açıklaması

Malezya Ümmetin Aydınlanması Teşkilatı “Katar’ın izole edilmesi Müslümanlar arasında daha çok bölünmeye yol açar. Yusuf el-Karadavi gibi bir alimin terörist ilan edilmesini üzüntüyle karşılıyoruz" dedi
Irak'tan IKBY seçimine quot zamanı değil quot açıklaması
Irak'tan IKBY seçimine "zamanı değil" açıklaması

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi, "Kürtleri ayrılmaya itmemeliyiz. Kürtler, Irak halkının bir parçası olarak görülmeli ve dışlanmamalı. Sadr Hareketi, Fazilet Partisi ve bazı önemli şahsiyetlerle yakınlaşmamız söz konusu. İran'ın bölge ülkelerine karşı politikasını gözden geçirmesi gerekiyor" dedi
Filipinler'de kuşatma altındaki Marawi'de çatışma
Filipinler'de kuşatma altındaki Marawi'de çatışma

Devlet Başkanı Duterte'nin sıkıyönetim ilan ettiği Mindanao'nuın Marawi kentinde çıkan çatışmada, 13 bahriyeli hayatını kaybetti
Brezilya'da mahkeme Temer'in lehine karar verdi
Brezilya'da mahkeme Temer'in lehine karar verdi

Brezilya'da mahkemesindeki 7 yargıçtan 4'ü, Temer’e yöneltilen suçlamaların düşmesi yönünde oy kullandı
Lavrov Katarlı mevkidaşını ağırlıyor
Lavrov, Katarlı mevkidaşını ağırlıyor

Katar Dışişleri Bakanı son yaşanan abluka operasyonunun ardından Rus mevkidaşı ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti
Fas'ta gözaltılar devam ediyor
Fas'ta gözaltılar devam ediyor

Rif Hareketi aktivistlerine yönelik gözaltılar devam ediyor
Eritre'den 'Katar'la ilişkini kes' teklifine ret
Eritre'den 'Katar'la ilişkini kes' teklifine ret

Eritre, Katar ile ilişkilerini kesme talebinde bulunan Suudi Arabistan ve BAE yönetimlerinin bu isteğini geri çevirdi.

Haberler

Türk dili ve kültürüne Mostar'da yoğun ilgi
Türk dili ve kültürüne Mostar'da yoğun ilgi

Türk Dili’nin suskunluğu
Türk Dili nin suskunluğu

Türkçenin ortak kelimeleri toplanıyor
Türkçenin ortak kelimeleri toplanıyor

Ölümünün 50. yılında Refik Halid Karay aramızda
Ölümünün 50 yılında Refik Halid Karay aramızda

Nurullah Ataç külliyatı ne zaman?
Nurullah Ataç külliyatı ne zaman

Cemal Şakar Türk Dili'nde
Cemal Şakar Türk Dili'nde

Enerji, ulaştırma ve kültür alanında işbirliği
Enerji ulaştırma ve kültür alanında işbirliği

Romanya'da Türk yürüyüşü
Romanya'da Türk yürüyüşü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 