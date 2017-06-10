17:26, 10 Haziran 2017 Cumartesi

Romanya'da Türk Dili Günü kutlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Romanya hükümeti tarafından 5 Haziran tarihinin resmi olarak Türk Dili Günü ilan edilmesinin ardından ülkede ilk defa Türk Dili Bayramı kutlandı.

Ülkede bu yıl ilki kutlanan Türk Dili Bayramı çerçevesinde Romanya Demokrat Türk Birliği tarafından Köstence kentinde çeşitli törenler düzenleniyor.

Sabah saatlerinde Köstence’nin çeşitli bölgelerinden valilik önünde bir araya gelen yüzlerce Türk soydaş, geleneksel Türk kıyafetleri ve Türk ve Rumen bayrakları ve şarkılar eşliğinde valilik binası önünden Türkiye'nin Köstence Başkonsolosluğuna yürüdü.

Başkonsolosluk binası önünde korteji kapıda karşılayan Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Uygar Mustafa Sertel, korteje katılanlara çiçek verdi.

Sertel AA muhabirine yaptığı açıklamada, “5 Haziran Türk Dili Günü Bayramı dolayısıyla bugün Köstence’de Demokrat Türk Birliği tarafından bir dizi kültürel etkinlik düzenlendi. Bu vesileyle etkinlikler önce defileli yürüyüş ile başladı. Başkonsolosluğumuzu ziyaret ettiler. Rumen makamlarına, bizlere bu günü armağan ettiği, bu günü bayram olarak ilan etmesinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Romanya Demokrat Türk Birliği Başkanı Osman Fedbi, “(Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından yürürlüğe konulan) Bu yasa bizim için çok gurur verici. Bugün burada gururlu bir şekilde kutladığımız Türk Dili Günü bize birlik, mutluluk ve neşe getirsin. Biz Romanya’da uzun yıllar içinde etnik ve dini kimliğimizi muhafaza etmiş ve Romanya devleti tarafından da saygı duyulan bir topluluğuz. Bu etkinlikleri her sene daha da geliştirerek devam ettireceğiz. Nice yıllar diliyorum.” şeklinde konuştu.

“Türk Dili Günü” kutlamaları, akşam saatlerinde Köstence Kültür Evi'nde Büyükelçi Osman Koray Ertaş ve birçok Rumen üst düzey yetkilinin katılacağı, folklor dansları ve konserlerin düzenleneceği programla devam edecek.

“Benim güzel ana dilim” konulu şiir ve şarkı yarışması, geleneksel Türk kıyafetleri geçiş töreni ve Türk folklor gruplarının danslarıyla kutlanan törenler bu yıl 5 Haziran gününün Rumenlerin dini bayramlarına denk gelmesi nedeniyle 9-10 Haziran'a ertelenmişti.

Demokrat Türk Birliği Milletvekili Hüseyin İbrahim'in teklifinin, Cumhurbaşkanı Iohannis tarafından 16 Kasım 2016’da yasa olarak yürürlüğe konulmasıyla ülkede her yıl 5 Haziran'ın Türk Dili Bayramı olarak kutlanmasına karar verilmişti.

Yasa, Türk azınlıkların yaşadığı bölgelerde Türk toplumu üyelerinin kültürel etkinlikler organize ederek kutlamalar yapmasını, finansal ve lojistik anlamda Rumen kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve STK’ların destek vermesini ve Türk dili eğitimi veren kurumların “5 Haziran Türk Dili Bayramı” gününde bu güne özel etkinlikler düzenlemesini sağlıyor.