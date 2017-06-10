17:35, 10 Haziran 2017 Cumartesi

"Katar krizi Ramazan sonuna kadar bitsin"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar krizinin Ramazan Bayramı'na kadar çözülmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Katar krizine ilişkin bir açıklama geldi. Bahrey Dışişleri Bakanı Al Halife ile görüşen Erdoğan, "Kriz Ramazan Bayramı'na kadar çözülmeli" dedi.

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