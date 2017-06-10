"Katar krizi Ramazan sonuna kadar bitsin"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Katar krizine ilişkin bir açıklama geldi. Bahrey Dışişleri Bakanı Al Halife ile görüşen Erdoğan, "Kriz Ramazan Bayramı'na kadar çözülmeli" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar krizinin Ramazan Bayramı'na kadar çözülmesi gerektiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla görüştü Atatürk Havalimanı'nda basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi
İtalya Sahil Güvenlik Komutanı Amiral Melone, "Dünya buraya çok uzak ve burada ne kadar ciddi şeylerin olduğu bilinmiyor." dedi
Diyarbakır'ın 6 ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilen 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Sivas ve Yozgat'ta geç kaldıkları için sınava alınmayan adaylar, gözyaşları içerisinde okullardan ayrıldı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin Nadırlı köyünde ayçiçeği tarlasında, 32 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Lisans Yerleştirme Sınavları maratonu bugün başlıyor. Bir milyondan fazla aday 5 oturumda gerçekleşecek sınavlara girecek. Sınavlarda 09:45 kuralı uygulanmaya devam edecek
AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, "Yüreği Türkiye ile çarpan Katar, hiçbir zaman yalnız bırakılmayacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti İl Teşkilatı’nın iftar programında konuştu. Erdoğan, "Tüm Körfez'dekilere sesleniyorum, kardeş kavgasının kazananı olmaz" dedi.
Gazeteci Doğan Heper, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla geçen ay Batman'da gözaltına alınan Fransa vatandaşı Mathias Depardon (37), sınır dışı edilmek üzere tarifeli uçakla, polis eşliğinde Gaziantep'ten İstanbul'a getirildi
Muğla merkezli 24 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 6 kişiden ikisi tutuklandı
Türkiye'den kargo uçaklarıyla gönderilen gıda ürünleri Katar'a ulaşarak raflardaki yerlerini aldı
Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı'nın aracına yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği araçta bulunan Aybüke Yalçın isimli kadın öğretmen hayatını kaybetti