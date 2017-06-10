Binlerce Kosovalı Arnavutluk yolunu tuttu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ramazan ayında bulunmamıza ve genel seçimlerin yarın (11.06.2017) yapılmasına bakmaksızın hafta sonu tatilinden faydalanabilmek için binlerce Kosovalı Arnavutluk’a gitmek için yollara düştü.
Kosovalıların yoğun şekilde Arnavutluk’a gitmesi nedeniyle Morina sınır kapısında tüm gişeler hizmet sunmaya başladı.
Bu sabah saat 03:00-de Arnavutluk’a girişlerin başladığı saat 09:00-da ise 600 küçük araç ve 25 otobüsle 2000 Kosovalının Arnavutluk’a girdiği açıklandı.
Sınırda uzun kuyrukların oluşmaması için giriş işlemlerinin hızlandırıldığı açıklanıyor.
“Rusya 2018” Dünya Futbol Şampiyonası’nın eleme karşılamaları kapsamında İşkodra’nın “Loro Boriçi” stadyumunda Kosova ile Türkiye arasında oynanacak maçı takip etmek için çok sayıda Kosovalı taraftarın da yarın Arnavutluk’a gitmesi bekleniyor.
Etiyopya'nın Benishangu-Gumuz Eyaleti'nde 900 ton altın rezervi bulunduğu bildirildi.
Arnavutluk'ta yarın yapılacak seçimlerde oy kullanmak isteyen bilerce Kosovalı Morina sınır kapısından ülkeye giriş yapmaya başladı
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