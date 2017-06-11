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Türkiye ve Dünya gündemi
09:42, 11 Haziran 2017 Pazar

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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret edecek, Sancaktepe'de iftara katılacak.

(İstanbul/14.00/20.44) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Mehmet Müezzi̇noğlu, 106. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'ye gi̇decek.

Müezzinoğlu, Türkiye'nin Bi̇rleşmi̇ş Mi̇lletler nezdi̇ndeki̇ Dai̇mi̇ Temsi̇lci̇li̇ği̇nde i̇ftar programına katılacak.

(Cenevre) 

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Osmancık Kaymakamlığında düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(Çorum/11.00) 

3- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CVK Bosphorus Otel'de basın toplantısına katılacak ve basın mensuplarıyla iftar yapacak.

(İstanbul/18.30/20.30)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Gümüşova ilçe teşkilatının iftar programına katılacak.

(Düzce/20.35) 

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti  teşkilatının iftar programına iştirak edecek.

(Malatya/20.00) 

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Fransa'da parlamento seçimlerinin ilk turu yapılacak.

(Paris) 

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) 

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 

GÜNCEL

1- Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) ikinci oturumu LYS-1 matematik sınavı yapılacak.

(10.00) 

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında Kosova ile karşılaşacak.

(İşkodra/21.45) 

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, Ülker Sports Arena'da karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi E2 Grubu üçüncü ve son maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak.

(Takasaki/09.40)

4- Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'da tek erkekler finalinde İsviçreli Stan Wawrinka ile İspanyol Rafael Nadal karşı karşıya gelecek.

(Paris) 

 



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