09:42, 11 Haziran 2017 Pazar

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Haziran 2017





Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret edecek, Sancaktepe'de iftara katılacak. (İstanbul/14.00/20.44) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Mehmet Müezzi̇noğlu, 106. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'ye gi̇decek. Müezzinoğlu, Türkiye'nin Bi̇rleşmi̇ş Mi̇lletler nezdi̇ndeki̇ Dai̇mi̇ Temsi̇lci̇li̇ği̇nde i̇ftar programına katılacak. (Cenevre) 2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Osmancık Kaymakamlığında düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek. (Çorum/11.00) 3- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CVK Bosphorus Otel'de basın toplantısına katılacak ve basın mensuplarıyla iftar yapacak. (İstanbul/18.30/20.30)



EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Gümüşova ilçe teşkilatının iftar programına katılacak. (Düzce/20.35) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti teşkilatının iftar programına iştirak edecek. (Malatya/20.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Fransa'da parlamento seçimlerinin ilk turu yapılacak. (Paris) 2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor. (Musul) 3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) 4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) GÜNCEL 1- Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) ikinci oturumu LYS-1 matematik sınavı yapılacak. (10.00) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında Kosova ile karşılaşacak. (İşkodra/21.45) 2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, Ülker Sports Arena'da karşı karşıya gelecek. (İstanbul/18.00) 3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi E2 Grubu üçüncü ve son maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak. (Takasaki/09.40) 4- Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'da tek erkekler finalinde İsviçreli Stan Wawrinka ile İspanyol Rafael Nadal karşı karşıya gelecek. (Paris)

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