09:55, 11 Haziran 2017 Pazar

'Mevcut krizde KİK ülkelerinin tamamı kaybedecek'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Halife el-Yusuf, mevcut krizde Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin tamamının kaybedeceğini belirtti.

Yusuf, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ı ablukaya alan ülkesi ile bazı Arap ülkelerinin, tedbirlerini tenkit edenlere sert cezalar verme tehdidinde bulunmasını eleştirdi. Yusuf, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mevcut krizde KİK ülkelerinin tamamı kaybedecek çünkü KİK üye ülkelerin kalkınma fırsatları ve güvenliğinin iyileştirilmesi için kurulmuştur. Ancak en çok kaybeden ise Suudi Arabistan olacaktır. Katar'daki kardeşlerimizin yerinde olsam en kötü olasılıkları değerlendirir, her alanda seferberliği sürdürürdüm."