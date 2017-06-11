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11:17, 11 Haziran 2017 Pazar
Dış Politika
Güncelleme: 09:58, 11 Haziran 2017 Pazar

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede Çavuşoğlu ve Tillerson, Körfez bölgesindeki durum ile Irak ve Suriye konularında istişarede bulundu.



İlgili Konular Çavuşoğlu Lavrov Türkiye rusya
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