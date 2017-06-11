Güncelleme: 09:58, 11 Haziran 2017 Pazar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede Çavuşoğlu ve Tillerson, Körfez bölgesindeki durum ile Irak ve Suriye konularında istişarede bulundu.

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