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10:01, 11 Haziran 2017 Pazar

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Selman en-Nedvi'den Karadavi'ye destek
Selman en-Nedvi'den Karadavi'ye destek

İslam dünyasının önde gelen din adamlarından Hindistanlı Nedvi, Katar’la diplomatik ilişkileri kesen dört ülkenin yayımladığı 'terör listesi"nde adı geçen Karadavi'yle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İslam dünyasının tanınmış din adamlarından Hindistanlı Selman en-Nedvi, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'yi "hiç tartışmasız Müslümanların bu asırdaki önderi" olarak nitelendirdi.

Nedvi, yayımladığı açıklamada, Katar’la diplomatik ilişkileri kesen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in yayımladığı 'terör listesi"nde adı geçen Karadavi'yle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Karadavi'yi "hiç tartışmasız Müslümanların bu asırdaki önderi" olarak tanımlayan Nedvi, Karadavi'ye hitaben şu ifadeleri kullandı:

"İslam dünyasındaki tüm hareketler, gruplar ve İslami örgütler, Dünya Müslüman Alimler Birliğinde sizin önderliğiniz konusunda anlaştı. Tüm alimler sizin ilminizi, faziletinizi ve şerefli duruşunuzu biliyor."



İlgili Konular Selman en-Nedvi Karadavi Katar
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