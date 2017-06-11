LYS-1 matematik sınavı başladı

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı matematik oturumu (LYS-1) saat 10.00'da başladı.
Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da toplam 2 bin 594 binada gerçekleştirilen sınava, 839 bin 124 aday başvurmuştu.
Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce, adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlandı. Saat 09.45'ten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmadı.
Sınav, tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek.
LYS-1'de matematik testinde adaylar 80 soru cevaplayacak. Matematik testinde 3 soru, kısa cevaplı şekilde sorulacak. Adaylar sorunun cevabı olan rakamı cevap kağıdının ilgili alanına yazacak ve kodlayacak.
Cevap kağıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacak. Doğru olarak yazılan ancak, kodlanmayan veya yanlış veya eksik kodlanan cevaplar işleme alınmayacak.
Adaylar, LYS-1'de sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamayacak.
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