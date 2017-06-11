LYS-1 matematik sınavı sona erdi | FOTO

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) matematik oturumu (LYS-1) sona erdi.
Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava, 839 bin 124 aday başvurdu.
Sınav tek oturumda uygulandı ve 135 dakika sürdü. Adaylar, LYS-1'de matematik testinde 80 soru cevapladı. Adaylara matematik testinde 3 soru, kısa cevaplı şekilde soruldu.
Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce, adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlandı. Saat 09.45'ten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmadı.
LYS-2 fen bilimleri ve LYS-5 yabancı dil sınavı 17 Haziran Cumartesi günü, LYS-3 edebiyat-coğrafya sınavı da 18 Haziran Pazar günü yapılacak.
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Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) matematik oturumu (LYS-1) sona erdi
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