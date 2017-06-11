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Fransa'da milletvekili seçimi başladı
Fransa'da milletvekili seçimi başladı

Fransız seçmenler, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da milletvekili genel seçimlerinin ilk turu başladı.

Fransız seçmenler, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başında. Seçimde 7 bin 877 aday milletvekili olmak için yarışıyor.

İlk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adaylarının doğrudan meclise gireceği yarışta, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

Seçimlerin 18 Haziran'da yapılacak ikinci turuna, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

Seçimlerin sonucunda çoğunluk olan 289 milletvekili ve fazlasını alan parti hükümeti kurabilecek. Hiçbir parti bu sayıyı yakalayamazsa koalisyon kurulabilecek.

Milletvekili genel seçiminde Fransa'nın ana kara topraklarında yaklaşık 46 milyon, denizaşırı topraklarında 1,3 milyon seçmen tercihini ortaya koyacak.

Olağanüstü hal altında düzenlenecek seçimlerde yaklaşık 69 bin oy kullanma merkezinde 50 bine yakın polis, jandarma ve asker görev yapacak.

Fransa'nın ana kara topraklarında saat 08.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi, küçük şehirlerde saat 18.00'de (TSİ 19.00), büyük şehirlerde ise saat 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek. Oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda ise değişecek.

266 MİLLETVEKİLİ YENİDEN ADAY DEĞİL

Bu milletvekili genel seçiminde ilk kez, bir milletvekilinin artık yerel yönetimlerde görev yapamayacağı kuralının uygulanacak olması dolayısıyla rekor sayıda milletvekili tekrar aday olmadı.

Bir önceki dönem Ulusal Mecliste bulunan 266 milletvekili seçimde tekrar aday olmamayı tercih etti. Bu da Ulusal Mecliste önemli bir yenilenme yaşanacağına işaret ediyor.

MACRON İÇİN ÖNEMLİ BİR SEÇİM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve böylelikle hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor. Bazı uzmanlar, genel seçimi iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üçüncü turu olarak değerlendiriyor.

PEJ UMUT OLDU

Genel seçimde yarışacak partilerin arasında Türklerin kurduğu bir parti de yer alıyor. Fransa'da 2015 yılında göçmen kökenliler tarafından kurulan Eşitlik ve Adalet Partisi (PEJ) ilk kez katılacağı genel seçimde ülke genelinde 52 aday çıkardı.

PEJ'in seçimde diğer partilerle yarışacak olmasının Türkler ve azınlıklar için önemli olduğu değerlendiriliyor.



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