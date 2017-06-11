Güncelleme: 10:00, 11 Haziran 2017 Pazar

Kral Selman'dan Suud-Katarlı ailelere yardım emri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, aynı ailedeki Katar ve Suudi Arabistan vatandaşlarının insani durumlarının göz önünde bulundurulması ve ihtiyaç durumunda bu ailelere yardım sağlanması emrini verdi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan haberde, "Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Suud ve Katarlılardan oluşan ailelerin insani durumlarının göz önünde bulundurulması ve ihtiyaç durumunda yardım edilmesi emri verdiği" ifade edildi.

Ailelerin ihtiyaç durumunda ulaşabileceği Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığına ait telefon bir telefon numarası da paylaşıldı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, geçen pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.



Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.



Katar'a karşı diplomatik ablukaya aynı gün içinde Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları gibi sayıları 10'a varan ülkeler katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonunun verdiği rakamlara göre Katar'ın başkenti Doha'da 11 bin 378 Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE vatandaşının yaşadığı, Körfez ülkelerinde de binlerce Katarlının bulunduğu belirtiliyor. Komisyon, krizin binlerce kişinin seyahat, çalışma ve mülk haklarını ihlal edeceğini açıklamıştı.