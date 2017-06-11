Bakanlıktan Ramazan Bayramı öncesi kritik karar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının izni kapsamında Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgede, Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği belirtilerek, her iki bayramda da vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin, mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı kaydedildi.
Genelgeye göre, 23-29 Haziran ile 29 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde, B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları kullanabilecek.
Bakanlık, firmalara tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, bu konuda bir taşıma sözleşmesi yapmaları ve bu sözleşmeyi seyahat esnasında taşıtta bulundurmaları zorunluluğu da getirdi.
B2 yetki belgesi uluslararası tarifesiz, D2 belgesi de yurt içi tarifesiz otobüs seferlerine çıkacaklara veriliyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarına, Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verildi
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