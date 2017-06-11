Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:36, 11 Haziran 2017 Pazar
Filistin
11:54, 11 Haziran 2017 Pazar

  • Paylaş
'İsrail, 2 milyar nüfuslu İslam alemine meydan okuyor'
'İsrail, 2 milyar nüfuslu İslam alemine meydan okuyor'

1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Salah, "İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'yı tanımıyor. Müslümanların orada hakları olduğuna inanmıyor, 2 milyar nüfuslu İslam alemine meydan okuyor." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1948 Filistin İslami Hareketi Lideri ve dünya Müslümanlarınca 'Mescid-i Aksa'nın Muhafızı' olarak anılan Şeyh Raid Salah, evinde kabul ettiği bir grup Türk gazeteciye açıklamalarda bulundu. 

Bir cuma hutbesinde verdiği vaazdan ötürü "şiddeti teşvik ettiği" gerekçesiyle İsrail mahkemesi tarafından 18 Nisan 2016'da 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve mayıs ayında tutuklanıp tek kişilik hücreye kapatılan, cezasını çektikten sonra da 17 Ocak 2017'de serbest bırakılan Salah, İsrail otoritesinin Müslümanlara yönelik baskılarını had safhaya çıkarttığını kaydetti.

İsrail'in 2015'in sonunda İslami Hareketi yasakladığını, çok araştırmalarına rağmen bu yasaklamanın makul hiçbir sebebini bulamadıklarını dile getiren Salah, "İsrail, bugünlerde bütün dünyada moda olan terörist damgasını bize yapıştırdı. Bunun sonucunda 30 tane İslami kuruluş kapatıldı. Kapatılan bu müesseseler ve kurumlar, 500 bin Filistinliye hizmet sunan müesseselerdi." şeklinde konuştu.

"Yaptıklarından dolayı İsrail'in İslami değerlere karşı savaş açtığı sonucuna vardık" diyen Salah, şöyle devam etti:

"Kapatılan kurumların tümü eğitim, sağlık, insani yardım gibi faaliyetler yürütüyor, aynı zamanda Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya hizmet götürüyorlardı. Bütün bu müesseseler, elle tutulur hiçbir neden gösterilmeden kapatıldı. Bunlarla ilgili olarak hiçbir şekilde mahkeme süreci yaşanmadı. Bu müesseselerden bir tanesi hem Batı Şeria’da hem de Gazze’de 20 bin yetime yardım ediyordu. Bu yetimlerin şu anda bakacak kimseleri yok. Sokaklarda kalıyor ve İsrail güçleri tarafından takip ediliyorlar. Çocuklara Kur'an-ı Kerim'i öğreten Hira isimli kuruluş ile üniversiteli gençlere yönelik çalışmalar yürüten İkra adlı kuruluş kapatıldı. Yine hiçbir siyasi ve politik yönü olmayan İmar isimli kuruluş da ekonomik anlamda insanlara yol gösterip destek olduğu için kapatıldı. İsrail, bu müesseselerimizi yok ederek, halkımıza, İslami değerleri anlatma ile eğitim, öğretim, sağlık ve iktisadi hizmetler sunmamıza engel oluyor."

Salah, İsrail'in Filistin halkına hizmet sunan dernek ile vakıf gibi kurum ve kuruluşları kapatmakla yetinmediğini kimi kişilere ise Kudüs'e girme ve yurt dışına çıkış yasağı getirdiğini söyledi. 

"İŞGALCİ İSRAİL, MESCİD-İ AKSA'YI TANIMIYOR"

Salah, Kudüs'te üç semavi dinin mensuplarınca kutsal sayılan mabetlerin bulunduğunu ancak farklı aidiyette olan insanların bir arada yaşamasını İsrail'in engellediğini belirtti.

Bir gücün diğer tarafları ezmek için girişimlerini sürdürdüğünü anlatan Salah, "İsrail işgali, Kudüs'te sadece kendi hegemonyasını öne sürüyor ve diğer bütün tarafları ret ediyor. O yüzden birlikte yaşam mümkün olmuyor ve problemler çıkıyor. İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'yı tanımıyor. Müslümanların orada hakları olduğuna inanmıyor. Bütün buraların tek sahibi olduğuna inanıyor. O yüzden de bizim Mescid-i Aksa'ya girişimize yasak getiriyor. O yüzden aşırı dinci Yahudilerin oraya girmesine izin veriyor. Bize düşmanca davranmasına müsaade ediyor. Mescid-i Aksa'ya giren aşırı dinci Yahudileri silahlı adamlarla koruyarak, 2 milyar nüfuslu İslam alemine meydan okuyor. Tarih boyunca, hiçbir işgalci ile bir uyum olmamıştır. İşgalciler, her zaman baskıcı olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNDE YAŞADIKLARINI KİTAP YAPTI

İsrail cezaevlerinde geçirdiklerine ilişkin "Hapiste Tecrit Hayatı Yaşamak" isimli bir kitap yazdığını dile getiren Salah, pek çok acıklı hikaye yaşandığını vurguladı.

En son hapse girdiğinde tek başına bir hücrede her şeyden izole edilmiş bir hayat yaşamaya mahkum edildiğini anlatan Salah, şu bilgileri paylaştı:

"Benim tutulduğum bölümde hiçbir mahkum ile karşılaşmak mümkün değildi. İster hava almaya isterse ziyaretçilerinizle görüşmeye gittiğinizde ellerinize kelepçeleri vuruyorlar. Ben izole edildiğim için diğer mahkumlarla sadece pencerelerden bağırarak tanışabiliyordum. Bir mahkumu kafesin içinde aile bireyleriyle görüştürüyorlardı. Ağır kanser hastası olan bir mahkuma ise ilaç verilmedi. O da 30 gün boyunca kanser ilaçlarını alabilmek için açlık grevi yaptı. Hapiste tutuklu ve mahkumlara baskı uygulayan birimler var. Bunlar gerçekten çok vahşice eziyet ve işkenceler yapıyorlar. Filistin Nekbe'sinden (1948'ten) bu yana yaklaşık bir milyon Filistinli, İsrail cezaevlerine girmiştir. Bunlar 70 farklı işkence uygulamalarına muhatap olmuşlardır. Bunların dışında onlarca insan işkencelere dayanamadıkları için cezaevlerinde hayatlarını yitirmişlerdir. Çok fazla trajedi yaşanmıştır cezaevlerinde.”



İlgili Konular filistin İsrail salah
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı artıyor
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı artıyor

Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 859'a yükseldi
İngiltere'de hükümet kurma çalışmaları başladı
İngiltere'de hükümet kurma çalışmaları başladı

Demokratik Birlik Partisi Genel Başkanı Foster, azınlık hükümeti kurma çalışmaları kapsamında salı günü Londra'da Başbakan May ile bir araya gelecek
Sudan'dan 4 ülkeye 'terör listesi' tepkisi
Sudan'dan 4 ülkeye 'terör listesi' tepkisi

Sudan Halk Kongresi Partisinden, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın, Katar tarafından desteklendiği iddiasıyla 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunu "terör listesine" almasına tepki geldi
Endonezyalı yetimlerin umut ışığı 'İstanbul Yetimhanesi' FOTO
Endonezyalı yetimlerin umut ışığı 'İstanbul Yetimhanesi' | FOTO

Endonezya'da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan İstanbul Yetimhanesi, bölgede yetim çocukların geleceklerinin şekillenmesinde büyük rol oynuyor
İsrail 2 milyar nüfuslu İslam alemine meydan okuyor'
'İsrail, 2 milyar nüfuslu İslam alemine meydan okuyor'

1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Salah, "İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'yı tanımıyor. Müslümanların orada hakları olduğuna inanmıyor, 2 milyar nüfuslu İslam alemine meydan okuyor." dedi.
Katar abluka mağdurları için tazminat davası açacak
Katar, abluka mağdurları için tazminat davası açacak

Katar'ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in uyguladığı abluka kararından mağdur olanlara tazminat ödenmesi için dava açacak
Fransa'da milletvekili genel seçimlerinin ilk turu başladı
Fransa'da milletvekili genel seçimlerinin ilk turu başladı

Fransa'da milletvekili seçimi başladı. Fransız seçmenler, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitti
Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam serbest
Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam serbest

Libya'da Kasım 2011'den bu yana tutuklu bulunan devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın serbest bırakıldı
Kosova'da halk sandık başında
Kosova'da halk sandık başında

Kosovalı seçmenler, geçen ay hükümetin düşürülmesi ve meclisin feshedilmesinin ardından yeni dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı
ABD'den Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına uyarı
ABD'den Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına uyarı

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına, bu ülkede meydana gelebilecek muhtemel terör saldırıları konusunda uyarıda bulundu
Selman en-Nedvi'den Karadavi'ye destek
Selman en-Nedvi'den Karadavi'ye destek

İslam dünyasının önde gelen din adamlarından Hindistanlı Nedvi, Katar’la diplomatik ilişkileri kesen dört ülkenin yayımladığı 'terör listesi"nde adı geçen Karadavi'yle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti
Kral Selman'dan Suud-Katarlı ailelere yardım emri
Kral Selman'dan Suud-Katarlı ailelere yardım emri

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, aynı ailedeki Katar ve Suudi Arabistan vatandaşlarına ihtiyaç durumunda yardım sağlanması emrini verdi
Mevcut krizde KİK ülkelerinin tamamı kaybedecek'
'Mevcut krizde KİK ülkelerinin tamamı kaybedecek'

BAE Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf, Katar kriziyle ilgili, "Mevcut krizde KİK ülkelerinin tamamı kaybedecek Ancak en çok kaybeden Suudi Arabistan olacaktır." dedi
İşgal güçlerinden Harem-i İbrahim'e girişe engel
İşgal güçlerinden Harem-i İbrahim'e girişe engel

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim'e girmeye çalışan Filistinli aktivistleri engelledi
Etiyopya'da 900 ton altın rezervi bulundu
Etiyopya'da 900 ton altın rezervi bulundu

Etiyopya'nın Benishangu-Gumuz Eyaleti'nde 900 ton altın rezervi bulunduğu bildirildi.
Binlerce Kosovalı Arnavutluk yolunu tuttu
Binlerce Kosovalı Arnavutluk yolunu tuttu

Arnavutluk'ta yarın yapılacak seçimlerde oy kullanmak isteyen bilerce Kosovalı Morina sınır kapısından ülkeye giriş yapmaya başladı

Haberler

İşgal güçlerinden Harem-i İbrahim'e girişe engel
İşgal güçlerinden Harem-i İbrahim'e girişe engel

Yahudi işgalciler Filistinlilerin arazisini ateşe verdi
Yahudi işgalciler Filistinlilerin arazisini ateşe verdi

Fanatik Yahudilerden El-Cezire ofisine saldırı
Fanatik Yahudilerden El-Cezire ofisine saldırı

Netanyahu'dan 'Batı Şeria' açıklaması
Netanyahu'dan 'Batı Şeria' açıklaması

İşgal polisi bir Filistinliyi daha öldürdü
İşgal polisi bir Filistinliyi daha öldürdü

BM'den İsrail'e 'İşgale son verin' çağrısı
BM'den İsrail'e 'İşgale son verin' çağrısı

Liberman: Katar krizi İsrail için fırsat!
Liberman Katar krizi İsrail için fırsat

6 Gün savaşı, Ortadoğu'da tüm dengeleri değiştirmişti
6 Gün savaşı Ortadoğu'da tüm dengeleri değiştirmişti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 