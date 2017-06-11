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Endonezyalı yetimlerin umut ışığı 'İstanbul Yetimhanesi' | FOTO
Endonezyalı yetimlerin umut ışığı 'İstanbul Yetimhanesi' | FOTO

Endonezya'da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan İstanbul Yetimhanesi, bölgede yetim çocukların geleceklerinin şekillenmesinde büyük rol oynuyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Endonezya'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan İstanbul Yetimhanesi, bölgede yetim çocukların geleceklerinin şekillenmesinde büyük rol oynuyor. 

Endonezya'da Açe eyaletinin başkenti Banda Açe'de faaliyet gösteren İstanbul Yetimhanesi, ülkede 2004'te yaşanan tsunami felaketinden bugüne bölgedeki yardıma muhtaç yetim çocukların hayatlarına ışık tutuyor.

Yetim çocuklarla öğretmenleri arasında aile ortamı kurulan yetimhanede, çocukların barınma, gıda ve eğitim ihtiyaçları karşılanırken, faydalı bir insan olmaları için hem okul hem de dini eğitimleri en iyi şekilde verilmeye çalışılıyor.

Çocukların yalnız hissetmemeleri için değişik gezi ve eğlence organizasyonları düzenlenirken, bu faaliyetler çerçevesinde ramazanda da bölge halkı çocukların iftar sevincine ortak oluyor.

Yetimhanede ramazanda bölge halkına verilen iftarlarda, misafirlerine hizmet eden yetim çocuklara, bu sayede paylaşma ruhu ve misafirperverlik duygusu aşılanıyor.

Kurumdaki birçok öğretmen ve görevlinin yetimhanede büyümüş olması da çocuklarla aralarındaki duygusal bağı kuvvetlendiriyor.

Ayrıca Endonezya'ya gelen birçok Türk de yetimhaneye ziyarette bulunarak, çocukların sevinmesine ve Türkiye ile bağlarının kuvvetlenmesine vesile oluyor.

"Türkiye'de okumak ve ülkelerine dönüp faydalı olmak istiyorlar"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Rabia Ergül, Banda Açe'deki İstanbul Yetimhanesini beş kişilik öğrenci grubu olarak ziyarete geldiklerini söyledi.

Ergül, "İki buçuk aylık bir süre kapsamında Malezya'da değişim öğrencisi olarak bulunurken, İHH'nın Açe'de yetimlere özel bir yurdunun olduğunu öğrendik ve buraya gelmeye karar verdik. Buraya ayak bastığımızda inanın yetimhaneye girerken kapıda Türk bayrağını dalgalanırken görmek tarif edilemez bir duyguydu." dedi.

İçeri girdiklerinde Türk olduğumuzu öğrenen çocukların çok sevindiğini ve kendilerinin de onları görünce çok duygulandıklarını belirten Ergül, bir hafta boyunca hızlandırılmış Türkçe dersleri verdiklerini ve öğrencilerin kısa süre içinde temel seviyede çok şey öğrendiklerini kaydetti.

Ergül, ayrıca çocukların Türkiye'de okumak ve ülkelerine dönüp faydalı olmak istediklerini vurgulayarak, "Hepsi gelecek vadeden çocuklar, onların burada Türk bayrağı altında bir yetimhanede büyümeleri gerçekten kelimelerle anlatılamaz. Endonezya'da özellikle Açe'de Türk halkının kardeş olduğunu da iliklerimize kadar hissettik. Yedi günlük programımız sonunda şunu öğrendik ki yetim gülerse dünya güler." ifadelerini kullandı



İlgili Konular endonezya İHH İstanbul Yetimhanesi Dünya Yetimler Günü
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