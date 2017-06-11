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Sudan'dan 4 ülkeye 'terör listesi' tepkisi
Sudan'dan 4 ülkeye 'terör listesi' tepkisi

Sudan Halk Kongresi Partisinden, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın, Katar tarafından desteklendiği iddiasıyla 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunu "terör listesine" almasına tepki geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sudan Halk Kongresi Partisi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, Katar tarafından desteklendiği iddiasıyla 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunu "terör listesine" almasını kınadı.

Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali el-Hac Adem, partinin Danışma Meclisi'nde yaptığı açıklamada, "Hamas gibi bir direniş örgütünün, terör örgütü olarak nitelendirilmesini kabul etmiyorum. Aynı şekilde Yusuf el-Karadavi gibi bir insan nasıl terörist olabilir!" dedi.

Yaşananların kimsenin menfaatine olmadığını ifade eden Adem, tüm büyükelçiliklerle iletişim halinde bulunduklarını belirtti.

"KATAR, DARFUR MESELESİNDE SUDAN HALKININ YANINDA DURAN TEK ÜLKEDİR"

Ülkesinin Körfez krizi karşısında sessiz kalmayacağını aktaran Adem, "Katar, Darfur meselesinde Sudan halkının yanında duran tek ülkedir." ifadesini kullandı.

Adem, Sudan'ın bir çıkış yolu bulabilmek ve mevcut durumdan daha iyisine ulaşabilmek için Kuveyt, ABD, Avrupa ve diğer ülkelerle hareket edeceğini dile getirdi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.



İlgili Konular sudan katar krizi Katar
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