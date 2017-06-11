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Türk Kızılay'ı 149 yaşında
Türk Kızılay'ı 149 yaşında

Türkiye ve dünyada dil, din, renk, ırk ayrımı yapmadan tüm ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan yardımsever kuruluşu Kızılay, 149. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1868 yılında kurulan, 1877'de Hilal-i Ahmer Cemiyeti adıyla faaliyetlerini devam ettiren ve son olarak 1935 yılında bugünkü adını alan Kızılay 149 yaşında.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın 149. kuruluş yıl dönümü için mesaj yayınladı. Kınık, yayınladığı mesajında, din,dil, ırk ayırımı yapmaksızın afete müdaheleden, sosyal hizmetlere kadar bir çok alandaki faaliyetlerine, her geçen gün yenilerini eklediklerini belirterek, "Bu iyilik yolculuğunda siz değerli arkadaşlarımızla bundan sonra daha fazla çalışıp daha fazla üreterek; daha çok ihtiyaç sahibine ulaşacağımıza dair inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

DEVLETİN ZİRVESİNDEN KIZILAY'A KUTLAMA  

149. yılını kutlayan Türk Kızılayı’na devletin zirvesinden bir kez daha destek geldi. Kutlama mesajlarıyla Kızılay’ın başarılı çalışmalarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, hayırseverlerin Kızılay’a destek olması temennisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI

“Savaş alanlarında yaralanan ya da hastalanan askerlere yardım etmek amacıyla kurulan Türk Kızılayı bugün, sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan bir umut kapısı durumuna gelmiştir.

Yaşanan her afette, her önemli hadisede, mağdurların ve mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı olan Türk Kızılayı, aziz milletimizin yardımseverliğinin, yüce gönüllülüğünün, merhametinin ve şefkat duygularının bir tezahürüdür.

Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında ihtiyaç sahiplerinin ve korunmasız insanların yüzünü güldüren Türk Kızılayı, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan faaliyetleriyle gurur verici başarılara imza atmaktadır.

Türk Kızılayı’nın yardım için uzatılan ellerden mümkün olan en çoğunu tutabilmesinin, hayırseverlerin kendisine sağlayacağı destekle orantılı olduğu unutulmamalıdır.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılayı’nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bir kez daha bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum.”

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN MESAJI

“Türk Kızılayı’nın 149. kuruluş yıldönümünü en samimi hislerimle kutluyorum.

Kızılay, rengine, diline, inancına bakmaksızın, dünyanın dört bir yanında insanların yardımına koşmaktadır. Kan tedariki başta olmak üzere, afetzedelerin acısını ve sıkıntısını gidermekte ve ihtiyaç sahiplerine cömertçe yardım eli uzatmaktadır. Başarıyla yürüttüğü insani yardım operasyonlarıyla bütün dünyanın takdirini kazanmaktadır.

Kızılay’ı desteklemek için maddi – manevi bütün imkânlarıyla seferber olan milletimiz, mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak telakki etmektedir.

Kızılay’ın insanlara en iyi ve kaliteli hizmeti sunma anlayışıyla çalışmalarını devam ettireceğine; vatandaşlarımızın kan bağışı ve diğer yardımlarıyla Kızılay’ı desteklemeyi sürdüreceklerine yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle Kızılay’ın kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor bu güzide kurumumuzun tüm çalışanlarına sevgi ve selamlarımı iletiyorum.”

 

 



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