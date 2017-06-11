Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 859'a çıktığını bildirdi.
DSÖ Yemen ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana 20 vilayete yayılan salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 859'a yükseldiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca ülkede yalaşık 116 bin 700 kişide şüpheli vaka tespit edildiği, bunun yüzde 46'sının 15 yaş altı çocuklarda olduğu aktarılırken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 33'ünün altmış yaş üstü kişiler olduğu kaydedildi.
Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.
Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 859'a yükseldi
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