Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:35, 11 Haziran 2017 Pazar
Dünyada Ramazan
14:13, 11 Haziran 2017 Pazar

  • Paylaş
Ramazanda günde 3 milyondan fazla ekmek ve pide çöpe gidiyor
Ramazanda günde 3 milyondan fazla ekmek ve pide çöpe gidiyor

Ramazan ayında ekmek ve pidenin sıcak tüketilmek istenilmesi ve ihtiyaçtan fazla alınması günde 3 milyondan fazla ekmek ve pidenin çöpe gitmesine neden oluyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ramazan ayında ekmek ve pidenin sıcak tüketilmek istenilmesi ve açlığın etkisinin hissedildiği iftara yakın saatlerde yapılan alışverişlerde ihtiyaçtan fazla alınması günde 3 milyondan fazla ekmek ve pidenin çöpe gitmesine neden oluyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye’de, 250 gram standart ekmek üzerinden hesaplama yapıldığında günde 90,9 milyon ekmek üretiminin gerçekleştiğini belirterek, "Tüketime baktığımızda ise günde 86 milyon ekmek tüketiliyor. Görüleceği üzere, ekmek israfı 4,9 milyon adettir." diye konuştu.

"Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" öncesinde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını ifada eden Balcı, bu kampanya kapsamında, her gün yaklaşık 1 milyon 100 bin, yılda 400 milyondan fazla ekmeğin çöpe atılmaktan kurtarıldığını kaydetti.

Balcı, bu rakamların ekonomiye yansımasının da olumlu olduğunu vurgulayarak, "İsraf konusunda Federasyonumuzun da hep dile getirdiği 'sürdürülebilir kampanya' devam edecektir. Önceliğimiz ve hedefimiz, israfı minimuma indirgeyerek, Türkiye ekonomisine artı değer yaratmaktır." dedi.

RAMAZAN AYINDA EKMEK İSRAFI ARTIYOR

Balcı, Ramazan ayında günde 55-60 milyon arası ekmek üretildiğine işaret ederek, bu üretilen ekmeklerin de 3-3,3 milyonunun çöpe gittiğini, üretim ve tüketimin diğer günlere göre azalıyormuş gibi gözükse de oran olarak israfta artışın görüldüğünü dile getirdi. 

Ramazan ayında israfın artmasında, açken alışveriş yapılmasının etkisine ilişkin soru üzerine Balcı, Ramazan ayında özelikle pidenin, sıcak tüketilmek istenilmesinden dolayı iftara yakın bir saatte alınmasının tercih edildiğini belirterek, "Bu nedenle kişi normalde ihtiyacından fazlasını alarak israfa yol açabiliyor. Fazla alınan ekmek-pidenin muhafazasını doğru bir şekilde yapılmamasından dolayı da israfın önüne geçilemiyor." şeklinde konuştu.

"EKMEĞİN BUZDOLABINDA SAKLANMASI TERCİH EDİLEBİLİR"

Balcı, ekmeğin nasıl korunması gerektiğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Eğer aldığınız ekmeği o gün tüketmeyecekseniz, ambalajlı ekmek tercih etmelisiniz. Eğer ambalajsız almışsanız saklama koşullarına dikkat etmelisiniz. Birkaç gün içinde tüketilecek ekmeğin buzdolabında saklanması ekmeğin küflenmesini önler. Dondurucuda çok daha uzun süre kalabilen ekmek, kilitli buzdolabı poşetlerinde saklanmalıdır. Donmuş ekmeklerin lezzet kaybına uğramaması için 3 ay içinde tüketilmesi gerekir. Gün içerisinde tüketilecek ekmeğin taze kalabilmesi içinse kapaklı bir ekmek kutusunda, gıda dolabında poşet içinde, serin, karanlık ve kuru bir ortamda saklanması gerekir. Ekmeğin muhafaza edildiği ortam temiz tutulmalıdır. Sıcak ekmek, soğutulduktan sonra poşete konularak saklanmalıdır. Aksi halde nem nedeniyle küflenebilir. Sıcak havalarda küflenmeyi önlemek için ekmeğin buzdolabında saklanması tercih edilebilir. Ekmeğin muhafaza edildiği poşette buharlaşmadan kaynaklanan su taneciklerinin görülmesi halinde poşet derhal değiştirilmeli ya da ekmek temiz bir kağıt havluya sarılarak saklanmalıdır."



İlgili Konular Ramazan ayı ramazan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dünyada Ramazan Haberleri
Ramazanda günde 3 milyondan fazla ekmek ve pide çöpe gidiyor
Ramazanda günde 3 milyondan fazla ekmek ve pide çöpe gidiyor

Ramazan ayında ekmek ve pidenin sıcak tüketilmek istenilmesi ve ihtiyaçtan fazla alınması günde 3 milyondan fazla ekmek ve pidenin çöpe gitmesine neden oluyor
Kuveytlilerden Katar'a sosyal medyadan destek
Kuveytlilerden Katar'a sosyal medyadan destek

Kuveytliler, Twitter'da açtıkları "#Katar'da Ramazan Bayramı tatili" hashtag'iyle Katar'a destek verdi
TİKA'dan Kızılderili Müslümanlara iftar
TİKA'dan Kızılderili Müslümanlara iftar

TİKA Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinin San Cristobal Las Casas bölgesinde yaşayan Tzotzil Kızılderililerine ait Kevser Camisi'nde iftar verdi
Kanadalılar Müslümanlarla toplu iftarda buluştu
Kanadalılar Müslümanlarla toplu iftarda buluştu

Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen halka açık iftara Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Toronto Belediye Başkanı John Tory ve binlerce Kanadalı katıldı
Katar sokaklarında Ramazan tüm canlılığıyla devam ediyor
Katar sokaklarında Ramazan tüm canlılığıyla devam ediyor

Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargoya rağmen Katar'da halk gündelik hayatına normal bir şekilde devam ediyor
Büyükelçi Kılıç'tan Amerika Diyanet Merkezinde iftar
Büyükelçi Kılıç'tan Amerika Diyanet Merkezinde iftar

Washington Büyükelçisi Kılıç, Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini, bazı büyükelçileri, Türk kuruluşlarının temsilcilerini ve çok sayıda konuğu iftar sofrasında buluşturdu
Tunus sokaklarında Mehter sesleri
Tunus sokaklarında Mehter sesleri

Ramazan etkinlikleri kapsamında Türkiye'den Mehter takımı başkent Tunus'un sembolik caddesi Habib Burgiba'da mehter gösterisi sundu.
Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın 2'nci Cuma namazı
Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın 2'nci Cuma namazı

40 yaş altı erkeklere izin verilmeyen Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın 2'nci Cuma namazı için geçişler başladı
Tarihi camilerde mukabele geleneği yaşatılıyor VİDEO
Tarihi camilerde mukabele geleneği yaşatılıyor | VİDEO

Bursa'da tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami başta olmak üzere birçok camide mukabele geleneği sürdürülüyor.
Los Angeles'ta Türk derneğinden Suriyeli mültecilere iftar
Los Angeles'ta Türk derneğinden Suriyeli mültecilere iftar

ABD'nin Los Angeles kentinde faaliyet gösteren Türk derneği TURCA, Suriyeli mültecilerin de aralarında olduğu yaklaşık 250 kişiyi iftarda buluşturdu
Şanlıurfalılar 38 dereceyi gördü
Şanlıurfalılar 38 dereceyi gördü

Ramazan ayında 38 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar, serin bölgelerde vakit geçiriyor
Karagöz ve Hacivat Bosna Hersek'te
Karagöz ve Hacivat Bosna Hersek'te

Gölge oyunu Karagöz ve Hacivat, Bosna Hersek'in son hayalisinin orijinal tasvirlerinin gün yüzüne çıkarılması ve bir grup sanatseverin çabasıyla yeniden hayata döndürülüyor
İHH'dan Suriye'de her gün 50 bin kişiye iftar
İHH'dan Suriye'de her gün 50 bin kişiye iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib, Hama, Humus, Azez ve Cerablus bölgelerinde her gün 50 bin kişiye iftar veriliyor
AVM'lerden kapanış saatine Ramazan ayarı
AVM'lerden kapanış saatine Ramazan ayarı

İstanbul'daki bazı AVM'ler iftarın geç saatlerde olması dolayısıyla şimdiden, bazıları da alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan Bayramına yakın günlerde kapanış saatlerini 23.00'e kadar uzatma kararı aldı
Bakü'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı FOTO
Bakü'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı | FOTO

Bakülüler, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti
Sözde futbol taraftarları Sofya daki camiye saldırdı
Sözde futbol taraftarları, Sofya’daki camiye saldırdı

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde maç sonrası dağılan taraftarlar Kadı Seyfullah Efendi Camii'ne bira şişeleri ve çöp kutuları ile saldırdı

Haberler

İçişleri Bakanlığı'dan Ramazan genelgesi
İçişleri Bakanlığı'dan Ramazan genelgesi

Bu Ramazan 'serin' başlıyor
Bu Ramazan 'serin' başlıyor

Uzmanlardan Ramazan ayı için uyarılar
Uzmanlardan Ramazan ayı için uyarılar

Ramazan ayı başlıyor... İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün
Ramazan ayı başlıyor İlk teravih ve ardından ilk sahur bugün

İskandinav ülkelerindeki Müslümanların en uzun orucu
İskandinav ülkelerindeki Müslümanların en uzun orucu

"İftardan sahura kadar 1,5 litre su için"
quot İftardan sahura kadar 1 5 litre su için quot

Kılıçla hutbe geleneği 6 asırdır sürüyor
Kılıçla hutbe geleneği 6 asırdır sürüyor

İETT'den Ramazana özel hatlar
İETT'den Ramazana özel hatlar






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 