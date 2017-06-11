15:50, 11 Haziran 2017 Pazar

Mali'den Katar ve Arap ülkelerine diyalog çağrısı





Mali, krizi sonlandırmak için Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında diyalog çağrısında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mali hükümeti, Körfez bölgesindeki krizin sona ermesi için taraflara diyalog çağrısı yaptı. Hükümetin yazılı açıklamasında, birçok ülkenin Katar ile diplomatik ilişkilerine son vermesinin ardından Körfez bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Mali hükümeti, Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı alan ülkelerin gerekçelerini anlayışla karşıladığını ancak Müslüman kardeş olan söz konusu ülkelerin karşı karşıya gelmemesi için diyalog sürecinin oluşturulması gerektiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın krizin çözümü noktasında harcadığı çabaların desteklendiği kaydedildi.

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