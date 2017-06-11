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Şehit Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlandı | FOTO
Şehit Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlandı | FOTO

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesi, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde toprağa verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesi, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde defnedildi. 

Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Kaymakamlık bahçesindeki törenin ardından cenaze aracıyla Beylerçelebi Camisi'ne getirildi.

Yalçın'ın cenazesi, öğleyin İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehit öğretmenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan ile CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Yılmaz, cenazede şehit Yalçın'ın ailesini teskin etmeye çalıştı.

SINAVDAN ÇIKIP ABLASININ CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Öte yandan, şehit öğretmenin kardeşi Atıf Yalçın, Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) matematik oturumuna, Çorum'da girdikten sonra cenaze törenine katıldı. 

Balıkesir'de sınava girmek için başvuran ancak şehit ablasının cenazesi için ailesiyle Osmancık'a gelen Atıf Yalçın'ın, Çorum'da sınava girebilmesi için Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın talimatıyla gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

Yakınları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle sabah saatlerinde Çorum merkeze giden Yalçın'ın, Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda sınava girdiği, bu nedenle Osmancık Kaymakamlığında düzenlenen törene katılamadığı öğrenildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, önceki gün Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine gitmekte olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bugüne 151 öğretmenimizi şehit verdik ancak milli eğitim meşalemiz hiçbir zaman sönmedi"

Kaymakamlığın bahçesinde düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın'ı, "hiçbir değer yargısı olmayan, dış güçlerin maşası, imansız teröristlerin saldırısı sonucu kaybettiklerini" belirterek, "Milli Eğitim ailesi olarak yastayız. Aybüke'nin mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyor, Allah'tan sabır niyaz ediyorum." dedi.

"Ebediyete uğurladığımız öğretmenimizin huzurunda bir kez daha ifade ediyoruz ki terör ülkemizde hiçbir zaman kazanamayacaktır, kaybetmeye mahkumdur." ifadelerini kullanan Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

"80 milyon, birlik ve kardeşlik içinde ülkemizin yarınını daha iyi ve güzel yapmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Aybükelerin anısını ebediyen yaşatacağız. Ölüm mutlak bir gün herkesin kapısını çalacak. Ne bir dakika ileri gidebilir, ne bir dakika geri kalabilir ecel. Üzüntümüz Yunus ile aynı, 'Şu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm, yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi.'

Aybüke'nin daha çok yapacağı şey, daha çok söyleyeceği vardı. Şairin dediği gibi 'Ölecek miyim tam da söyleyecek çağımda. Söylenmedik sözlerin hasreti dudağımda.' Ama bu millet kendisi için çalışanları ilelebet unutmaz. Eksik bıraktıklarını yeni öğretmenlerimizle gidereceğiz. Bugüne kadar Aybüke öğretmenimiz dahil 151 öğretmenimizi şehit verdik ancak Milli Eğitim meşalemiz hiçbir zaman sönmedi, bayrağımız elden düşmedi, yarınlara olan ümidimiz hiç azalmadı. Osmancık'ın, Çorum'un ve milletimin başı sağolsun. Aybüke'nin mekanı cennet olsun."

Bakan Yılmaz, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.



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