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600 bin İngiliz, May'in istifasını istedi
600 bin İngiliz, May'in istifasını istedi

Kuracağı azınlık hükümetine Kuzey İrlanda'nın aşırı sağcı Demokratik Birlik Partisinin (DUP) desteğini isteyen İngiltere Başbakanı Theresa May'e karşı başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar yarım milyondan fazla kişi destek verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuracağı azınlık hükümetine Kuzey İrlanda'nın aşırı sağcı Demokratik Birlik Partisinin (DUP) desteğini isteyen İngiltere Başbakanı Theresa May'e karşı başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar yarım milyondan fazla kişi destek verdi.

DUP'un dün azınlık hükümetine destek vereceğinin duyurulmasını takiben "Change.org" internet sitesinde başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar 676 bin 83 kişi imza attı.

"Theresa May istifa etmeli" adlı kampanyanın sayfasında, May'in DUP ile yapacağı anlaşma, "iktidarda kalmak için umutsuz, iğrenç bir girişim" olarak tanımlandı.

Bu arada "YouGov" adlı araştırma şirketinin İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Times'ın pazar sayısı için düzenlediği ankete göre, katılımcıların yüzde 48'i May'in başbakanlık görevinden ayrılmasını istedi.

Birleşik Krallık genelinde perşembe günü yapılan erken genel seçimin ardından 9-10 Haziran tarihlerinde bin 720 kişiyle düzenlenen anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 38'i ise May'in görevini sürdürmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

İŞÇİ PARTİSİNİN İKTİDARA GELME İHTİMALİ

Öte yandan seçimde en fazla ikinci oy alan İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de bugün Mirror gazetesine verdiği mülakatta, "Halen başbakan olabilirim" ifadesini kullandı.

Seçimde partisinin oyunu yüzde 10 artırarak, milletvekili sayısını 232'den 262'ye çıkaran Corbyn, "Theresa May'in ve bu hükümetin herhangi bir güvenilirliği olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Ayrıca Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi de kendi programını ve bütçesini parlamentoya sunacağını açıkladı. Hükümet programının güven oyu alamaması durumunda bunun oylanması ve iktidar partisi içinden destek bulması halinde bir İşçi Partisi azınlık hükümeti gündeme gelebilir.

Siyasi yorumcular, bunu zayıf bir ihtimal olarak görse de, Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti içinde bazı milletvekillerinin May'in programına güvensizlik oyu verebileceği iddia ediliyor.



İlgili Konular Theresa May İngiltere Birleşik Krallık
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