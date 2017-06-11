Alman Bakan Gabriel: Katar krizi savaşa dönüşebilir

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" gazetesine yaptığı açıklamada, kardeş ve komşu ülkelerin birbirine davranışlarını "dramatik" olarak değerlendirdi.
"Bu anlaşmazlığın bir savaşa dönüşebileceği tehlikesi bulunuyor." diyen Gabriel, krizin tırmanmasını engellemeye yönelik çalışma gösterilmesi gerektiğine işaret etti.
ABD, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt dışişleri bakanlarıyla hafta arasında görüştüğüne belirten Gabriel, "Görüşmelerden sonra durumun ne kadar ciddi olduğunu biliyorum. Ancak ilerleme sağlanması için şansımız var." ifadesini kullandı.
Gabriel, ihtilafta olan tarafların birbirleriyle görüşmeleri gerektiğini kaydetti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de daha önce Meksika ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Körfezdeki durumu kaygı verici olarak değerlendirmişti.
Krizi aşmak için görüşmelere belirli aktörlerin dahil edilmemeleri durumda ihtilafın çözülemeyeceğine değinen Merkel, "Buna Katar, Türkiye ve İran da dahil" ifadesini kullanmıştı.
afta başından bu yana Körfez ülkelerinde son yıllardaki en ağır diplomatik kriz yaşanıyor. Suudi Arabistan ve diğer birçok Arap ülkesi Katar'la diplomatik ilişkilerini ve havayolu ulaşımını kesti, sınırlarını kapattı. Bu ülkeler Katar'ı DAEŞ gibi terör örgütlerini desteklemek ve Şii İran'la yakın ilişkiler içinde olmakla suçluyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ı uzun yıllardır terörü destekleyen bir ülke olarak tanımladı. ABD Başkanı, cuma günü (9 Haziran) Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Katar'ın tarihsel olarak teröre üst düzeyde destek verdiğini belirterek, bu desteğin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
Trump üç gün önce Twitter üzerinden de, "Ortadoğu'ya yaptığım son ziyarette radikal ideolojilerin artık finanse edilmemesi gerektiğini söyledim. Liderler Katar'ı işaret etti" demişti.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Trump'ın açıklamalarının memnun edici olduğunu duyurdu.
Öte yandan Katar kriziyle ilgili ABD yönetimi içinde ortak bir dil kullanılmaması dikkat çekti.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Trump'tan daha ılımlı bir söylemde bulunmayı tercih etti.
Tillerson, Suudi Arabistan'a ve söz konusu diğer Arap ülkelerine Katar'a yönelik izolasyonun kaldırmaları çağrısı yaptı.
Tillerson aynı zamanda Doha yönetimine de çağrıda bulunarak, komşu ülkelerin endişlerini ciddiye almasını ve terörle mücadele konusunda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
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