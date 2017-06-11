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Kılıçdaroğlu'dan Cindoruk'a ziyaret
Kılıçdaroğlu'dan Cindoruk'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u Şişli Nişantaşı'ndaki evinde ziyaret etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki sorunların çözülmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye kendi sorunlarını çözebilecek birikim ve kapasiteye sahip. Asla umutsuz değilim. Ancak bunun için oturup düşünmemiz, konuşmamız ve ortak aklı egemen kılmamız lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u Şişli Nişantaşı'ndaki evinde ziyaret etti.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cindoruk'un siyaset dünyasının birikimli ve tecrübeli isimlerinden olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, bazı konularda Cindoruk'un düşüncelerini aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin sorunlarını, dış politikayı konuştuk. Bir ufuk çizdi kendisi. Birikiminden faydalanıyoruz zaten. Dolayısıyla bizi kabul ettiği için kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye sorunları çok olan ve azalması yerine, üzülerek ifade ediyorum, sorunları her geçen gün artan bir ülke. Dolayısıyla toplumda ciddi bir kaygı var. Ancak bu sorunların çözülmesi lazım. Türkiye kendi sorunlarını çözebilecek birikim ve kapasiteye sahip. Asla umutsuz değilim. Ancak bunun için oturup düşünmemiz, konuşmamız ve ortak aklı egemen kılmamız lazım. Bu vesileyle görüşlerini almak için kendisini rahatsız ettim."



İlgili Konular Kılıçdaroğlu cindoruk
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