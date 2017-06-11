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Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır 32 yaralı | FOTO
Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır 32 yaralı | FOTO

Söğütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu, 3'ü ağır 32 kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

 İstanbul Sögütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

32 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle metrobüslerde bulunan 32 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan metrobüs şoförünün kurtarılması için de çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan şoför hastaneye kaldırıldı. 

YARALILARDAN 3'ÜNÜN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre durağın üst kısmında devam eden metrobüs seferleri, araçların yoldan kaldırılmasının arından normale döndü.



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