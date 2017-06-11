Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Yıldırım: Katar krizinin derinleşmemesi için çok ciddi bir mesai harcıyoruz

Başbakan Yıldırım, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz hakkında, "Krizin derinleşmemesi için Türkiye olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok ciddi bir mesai harcıyoruz" dedi