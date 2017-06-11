18:04, 11 Haziran 2017 Pazar

İran Aden Körfezi'ne savaş gemileri gönderdi



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İran, Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne 2 savaş gemisi gönderdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran, Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne 2 savaş gemisi gönderdi. Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Deniz Kuvvetlerinin lojistik destek gemisi Buşehr ile Elborz kruvazöründen oluşan 47'nci Filo Aden Körfezi'ne gönderildi. Haberde, gemilerin Nisan ayında gönderilen 46'ncı Filo'nun dönüşü üzerine sevk edildiği belirtildi. Arap Yarımadası'nın güney kıyısında Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz'e bağlayan stratejik bir konumda yer alan Aden Körfezi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e düzenlediği askeri operasyonlar açısından hassas konumda bulunuyor.

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