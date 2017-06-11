Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:20, 11 Haziran 2017 Pazar
Güncel
18:08, 11 Haziran 2017 Pazar

  • Paylaş
Hakkari'de terör saldırılarında 9 yaralı

PKK üyelerince gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 3 güvenlik korucusu ve 6 altı asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hakkari'deki terör saldırılarında biri ağır 3 güvenlik korucusu ile 6 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üzümcü Jandarma Karakol Komutanlığı yakındaki Şine köprüsü civarında mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapan güvenlik korucularına PKK'lılar uzun namlulu silahla saldırdı.

Teröristlerin Davul tepe civarından açtığı ateş sonucu biri ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Çukurca ilçesi Güven dağındaki askeri mevziye de Irak'ın kuzeyindeki teröristlerce havan saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 asker yaralandı.

Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Teröristlere yönelik bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.



İlgili Konular Hakkari Hakkari de terör saldırıları
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Hakkari'de terör saldırılarında 9 yaralı

PKK üyelerince gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 3 güvenlik korucusu ve 6 altı asker yaralandı
Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı Yaralılar var
Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Söğütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu bazı yolcular yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan metrobüs şoförünün kurtarılması için çalışma başlatıldı
Kılıçdaroğlu'dan Cindoruk'a ziyaret
Kılıçdaroğlu'dan Cindoruk'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u Şişli Nişantaşı'ndaki evinde ziyaret etti
Şehit Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlandı FOTO
Şehit Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlandı | FOTO

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesi, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde toprağa verildi
Türk Kızılay'ı 149 yaşında
Türk Kızılay'ı 149 yaşında

Türkiye ve dünyada dil, din, renk, ırk ayrımı yapmadan tüm ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan yardımsever kuruluşu Kızılay, 149. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
654 bin unutkan için son tarih 15 Haziran
654 bin unutkan için son tarih 15 Haziran

Bankadaki parasını çekmeyi unutan ya da alacağını sigorta şirketlerinde bırakan vatandaşlar için son tarih 15 Haziran
LYS-1 matematik sınavı sona erdi FOTO
LYS-1 matematik sınavı sona erdi | FOTO

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) matematik oturumu (LYS-1) sona erdi
TBMM'de bu hafta yoğun geçecek
TBMM'de bu hafta yoğun geçecek

TBMM, zeytinlik sahalara ilişkin tasarıyı da içeren önemli konularda mesai yapacağı yoğun bir haftaya daha giriyor
Yetim Vakfı 'Dünya Yetimler Günü'nde hizmete açıldı FOTO
Yetim Vakfı, 'Dünya Yetimler Günü'nde hizmete açıldı | FOTO

Dünya genelinde yetim çocuklara yönelik yardım çalışmaları yapılmasını amaçlayan Yetim Vakfı, 'Dünya Yetimler Günü'nde İstanbul'da törenle açıldı
Bakanlıktan Ramazan Bayramı öncesi kritik karar
Bakanlıktan Ramazan Bayramı öncesi kritik karar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarına, Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verildi
İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu 18 gözaltı
İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde eş zamanlı 'Huzur Ramazan 2' operasyonu
81 ilde eş zamanlı 'Huzur Ramazan 2' operasyonu

Ülke genelinde 2 bin 846 ekipte görevli 10 bin 610 personelin katılımıyla, "Huzur Ramazan 2" operasyonu gerçekleştiriliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüştü
Yıldırım Katar krizinin derinleşmemesi için çok ciddi bir mesai harcıyoruz
Yıldırım: Katar krizinin derinleşmemesi için çok ciddi bir mesai harcıyoruz

Başbakan Yıldırım, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz hakkında, "Krizin derinleşmemesi için Türkiye olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok ciddi bir mesai harcıyoruz" dedi
quot Katar krizi Ramazan sonuna kadar bitsin quot
"Katar krizi Ramazan sonuna kadar bitsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar krizinin Ramazan Bayramı'na kadar çözülmesi gerektiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bahreynli mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla görüştü Atatürk Havalimanı'nda basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi

Haberler

Hakkari'de yıldırım düştü: 1 asker şehit
Hakkari'de yıldırım düştü 1 asker şehit

Hakkari'deki operasyonda 6 PKK'lı öldürüldü
Hakkari'deki operasyonda 6 PKK'lı öldürüldü

Hakkari'de operasyon sırasında patlama
Hakkari'de operasyon sırasında patlama

Şırnak ve Hakkari'de 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Şırnak ve Hakkari'de 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin imar planı değişecek
Hakkari'nin imar planı değişecek

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Hakkari'de terör saldırısı: 3'ü asker 4 yaralı
Hakkari'de terör saldırısı 3'ü asker 4 yaralı

Yüksekova'dan acı haber
Yüksekova'dan acı haber






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 