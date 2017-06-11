Barzani'ye göre 'bağımsızlık referandumu'na tepkiler normal

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, ülkelerin "bağımsızlık referandumu"na verdikleri tepkilerin normal olduğunu belirtti.
IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) politbüro ve başkanlık konseyi, Erbil'in Salahaddin kasabasındaki parti merkezinde bir araya geldi. Basına kapalı yaklaşık 4 saat süren toplantıda, bölgenin en sıcak ve tartışmalı gündem maddesi bağımsızlık referandumun ele alındığı ifade edildi.
Toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Barzani, farklı ülkelerin referanduma verdiği tepkiye ilişkin, "Bize göre, ülkelerin tepkileri çok normaldir. Endişe verici bir durum yok." değerlendirmesinde bulundu.
Referandumun amacı ve neyi istediklerinin belli olduğuna işaret eden Barzani, "Hedefimiz, tüm dünyanın Kürtlerin ne istediğinden haberdar olmasıdır." dedi.
IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin IKBY parlamentosunda yer alan siyasi parti temsilcileriyle çarşamba günü Erbil'de yaptığı toplantıda, "bağımsızlık referandumu" için 25 Eylül tarihinin belirlendiği belirtilmişti. Statüsü tartışmalı Kerkük'ün de referanduma dahil edileceği kaydedilmişti.
Başbakan Binali Yıldırım, tartışmalı referandum kararına ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Biz, Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz. Bütün Iraklıların bir arada, bir devlet olarak yaşamasını istiyoruz. Bu kararın da sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye'nin yanı sıra terörle mücadele konusunda Erbil'e askeri yardımda bulunan ABD ve Almanya da Irak'ın birliğinden yana olduklarını açıklamıştı.
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani, ülkelerin "bağımsızlık referandumu"na verdikleri tepkilerin normal olduğunu belirtti
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