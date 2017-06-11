19:09, 11 Haziran 2017 Pazar

Fransa'da seçime katılım oranı yüzde 40,75 oldu





Fransa'da milletvekili genel seçiminin ilk turu için sandık başına gidenlerin oranının yerel saatle 17.00 (TSİ 18.00) itibarıyla yüzde 40,75 olduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa'da milletvekili genel seçiminin ilk turu için sandık başına gidenlerin oranının yerel saatle 17.00 (TSİ 18.00) itibarıyla yüzde 40,75 olduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 08.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy kullanma işleminde sandığa giden seçmenlerin yerel saatle 17.00 itibarıyla yüzde 40,75'te kaldığı belirtildi. Bu oran 5 yıl önceki milletvekili seçiminin ilk turunda yüzde 48,31, 2007'de ise 49,28 idi. Milletvekili genel seçiminin ilk tur oylamasında Fransa'nın ana kara topraklarında 46 milyon seçmen, küçük şehirlerde saat 18.00'e (TSİ 19.00), büyük şehirlerde ise 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar oy kullanabilecek. Olağanüstü hal uygulaması altında düzenlenen seçimlerde yaklaşık 69 bin seçim merkezinde 50 bine yakın polis, jandarma ve asker görev yapıyor. Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

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