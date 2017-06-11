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Fransa'daki genel seçimden Macron'un partisi zaferle çıktı
Fransa'daki genel seçimden Macron'un partisi zaferle çıktı

Fransa'daki genel seçimlerin ilk turunun sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi seçimden zaferle çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da kamu yayıncısı France 2 televizyon kanalının yaptırdığı sandık çıkış anketlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (REM) ile ittifak kurduğu Demokrasi Hareketi (MODEM), Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilinin çoğunluğunu elde edebiliyor.

REM ile MODEM, Ulusal Meclisteki 390 ila 430 milletvekilliğini kazanırken oyların da yaklaşık yüzde 32,2'sini alabiliyor.

Merkez sağ Cumhuriyetçi Parti (LR) liderliğindeki ittifakın milletvekili sayısı 85-125 arasında kalırken, aşırı sağcı Ulusal Cephe ancak 3-10 arasında milletvekili çıkarabiliyor. 

7 bin 877 adayın milletvekili olmak için yarıştığı ilk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adayları doğrudan meclise girecek, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

Seçimlerin 18 Haziran'da yapılacak ikinci turuna, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

Seçimlerin sonucunda çoğunluk olan 289 milletvekili ve fazlasını alan parti, hükümeti kurabilecek. 

Milletvekili genel seçiminde Fransa'nın ana kara topraklarında yaklaşık 46 milyon, denizaşırı topraklarında 1,3 milyon seçmen tercihini ortaya koydu.

SANDIK BAŞINA GİTMEYEN ÇOK

İlk tur için sandık başına gidenlerin oranının yerel saatle 17.00 (TSİ 18.00) itibarıyla yüzde 40,75 olduğu bildirilmişti. Bu oran 5 yıl önceki milletvekili seçiminin ilk turunda yüzde 48,31, 2007'de ise 49,28 idi.

Olağanüstü hal altında düzenlenen seçimlerde yaklaşık 69 bin oy kullanma merkezinde 50 bine yakın polis, jandarma ve asker görev yaptı.

BAŞBAKAN PHİLİPPE: FRANSA GERİ DÖNDÜ

Başbakan Edouard Philippe, seçimin ilk turuna ilişkin yaptığı açıklamada, sandığa gitmeyen seçmen sayısının fazlalığına rağmen vatandaşların mesajının açık olduğunu söyledi.

"Fransa geri döndü." değerlendirmesinde bulunan Philippe, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, göreve gelmesinin üzerinden henüz bir aylık süre geçmiş olmasına karşın Fransa ve yurt dışında güven, irade ve cesaret sembolü olduğunu söyledi.

Gelecek pazar yapılacak seçimlerin ikinci turunda da oy kullanmanın önemini vurgulayan Philippe, "Gelecek pazar Ulusal Meclis ülkemizin yeni yüzüne sahip olacak." diye konuştu.



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