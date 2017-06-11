Bingöl'de PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit

Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasından çıkan çatışmada bir uzman onbaşı şehit düştü.
Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.
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Bingöl'ün Genç ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda bir asker şehit oldu
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