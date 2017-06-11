Suudi Arabistan'dan Karadavi'nin kitaplarını toplatma kararı

Suudi Arabistan Milli Eğitim Bakanı, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kitaplarının okullardan, üniversitelerden ve kütüphanelerden acil olarak kaldırılması talimatını verdi.
Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan Bakan Ahmed bin Muhammed imzalı açıklamada, Suudi Arabistan ve diğer bazı Arap ülkeleri tarafından terör listesinde eklenen Dünya Alimler Birliği Başkanı El-Karadavi'nin tüm kitaplarının 'acil olarak' okullardan, üniversitelerden ve kütüphanelerden kaldırılması gerektiği bildirildi.
Eğitim kurumları ve kütüphanelerde terörü destekleyen kitaplar ve ideolojilerden etkilenilmemesi için kararın alındığı belirtilen açıklamada, kitapların bundan sonraki süreçte basımının da yasaklandığı ifade edildi.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.
Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat, Katar vatandaşlarının da 14 gün içerisinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride de Katar tarafından desteklendiği iddia edilen aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddia edilerek "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.
Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn liderlerinin, krizden etkilenen ailelerin durumlarının gözetilmesi yönündeki talimatlarını, "hayata geçirilmesi için gerekli mekanizmadan yoksun bir manevra" olarak nitelendirdi
Suudi Arabistan Milli Eğitim Bakanı, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kitaplarının okullardan üniversitelerden ve kütüphanelerden acil olarak kaldırılması talimatını verdi
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