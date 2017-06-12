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Kosova'daki erken genel seçimde 'PAN' ittifakı zaferini ilan etti
Kosova'daki erken genel seçimde 'PAN' ittifakı zaferini ilan etti

Kosova'daki erken genel seçimde, oyların yüzde 90'ının sayımı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 34,65'ini alan PDK, AAK ve NİSMA öncülüğündeki "PAN" ittifakı zaferini ilan etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova'daki erken genel seçimde oyların yüzde 90'ının sayımı tamamlanırken, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oyu alan Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kosova İçin Girişim (NİSMA) öncülüğündeki "PAN" ittifakı zaferini ilan etti.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 34,65'ini alan "PAN" ittifakı, diğer ittifak ve siyasi partilerin önünde.

"PAN" ittifakını, oyların yüzde 26,59'unu alan Kendin Karar Al Hareketi ve yüzde 25,82'sini alan Kosova Demokratik Birliği (LDK), Yeni Kosova İttifakı (AKR) ve Alternatif Partisinden oluşan ittifak izliyor. Sırp Listesi ise yüzde 5,6 oy oranı ile dördüncü sırada.

Sandıktan çıkan sonucun büyük ölçüde belli olmasıyla başkent Priştine'de "PAN" ittifakı destekçileri ile yalnız başına girdikleri seçimde önemli bir oy oranı elde eden Kendin Karar Al Hareketinin destekçileri iki ayrı kutlama yaptı.

"PAN" ittifakının İskender Bey Meydanı'nda düzenlediği kutlamada konuşan AAK Genel Başkanı ve ittifakın başbakan adayı Ramush Haradinaj, bu seçimin Kosova tarihindeki en iyi seçim olduğunu belirterek, "Zaferimiz kutlu olsun. Kosova'da bizi çok fazla işin beklediğini biliyoruz." dedi.

Zahir Pajaziti Meydanı'ndaki kutlamada konuşan Kendin Karar Al Hareketinin başbakan adayı Albin Kurti de "Zafer sizindir. Halk kazandı. Korku üzerine cesaret, umutsuzluk üzerine umut, ihmalsizlik üzerine sevgi kazandı." ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarını havai fişek ile kutlayan halk daha sonra olaysız dağıldı.



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