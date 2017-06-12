08:21, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Samsun'daki kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti





Samsun'un Çarşamba ilçesinde midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Samsun’un Çarşamba ilçesinde midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Seyit Albayrak'ın kullandığı 16 APZ 27 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu karayolunun Çarşamba ilçesindeki Irmaksırtı mevkisinde, aynı istikamette seyreden Hüseyin Gündoğdu yönetimindeki 55 GU 722 plakalı midibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonet, refüje savruldu. Kazada kamyonet sürücüsü Albayrak ile beraberindeki Kamile, Serpil, Şaban ve Döndü Albayrak olay yerinde hayatını kaybetti. Midibüs şoförü Gündoğdu ile kamyonetteki Zümrüt (12) ve Yiğit Albayrak (4) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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