Arap Birliği'nden 'Katar krizi' yalanlaması

Arap Birliği'nin bugün düzenlenecek daimi temsilciler düzeyindeki toplantısında Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin ele alınacağı yönündeki haberleri yalanlandığı belirtildi.
Arap Birliği Genel Sekreterliği Sözcüsü Mahmud Afifi, yaptığı açıklamada, bugün daimi temsilciler düzeyinde toplanacak birliğin, Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizi ele alacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Afifi, Filistin'den gelen talep üzerine yapılacak toplantının gündem maddesinin "İsrail'in Afrika kıtasında büyüyen nüfuzu" olduğunu, başka bir konunun görüşülmeyeceğini kaydetti.
Arap Birliği'nden daha önce yapılan açıklamada, Arap ülkeleri arasındaki kopukluğun giderilmesi için üye ülkelerle iş birliği içinde çalışmaya hazır olunduğu bildirilmişti.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.
Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.
Pakistan Başbakanı Şerif yolsuzluk iddialarını soruşturmak için kurulan komisyon tarafından 15 Haziran'da görüşmeye çağrıldı
Arap Birliği'nin bugün düzenlenecek daimi temsilciler düzeyindeki toplantısında "Katar krizinin" ele alınacağı yönündeki haberler yalanlandı
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Kosova'daki erken genel seçimde, oyların yüzde 90'ının sayımı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 34,65'ini alan PDK, AAK ve NİSMA öncülüğündeki "PAN" ittifakı zaferini ilan etti.
Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn liderlerinin, krizden etkilenen ailelerin durumlarının gözetilmesi yönündeki talimatlarını, "hayata geçirilmesi için gerekli mekanizmadan yoksun bir manevra" olarak nitelendirdi
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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, körfezde Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu