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Türkiye ve Dünya gündemi
09:04, 12 Haziran 2017 Pazartesi

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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde sanatçı ve sporcular ile iftarda bir araya gelecek.

(İstanbul/20.45)

 2- Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek, Çankaya Köşkü'nde Kurul üyeleriyle iftar yapacak.

(Ankara/12.00/20.26) 

3 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile bir otelde iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/20.26) 

 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İsviçre'de Uluslararası Çalışma Örgütünün 106. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak.

(Cenevre) 

2- TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler yapılacak.

(TBMM/14.00) 

 

EKONOMİ

1- TÜİK, 2017 yılı 1. çeyrek büyüme verilerini açıklayacak. 

(Ankara/10.00)

2- Hazine, üç ayrı devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

 

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.

(Musul) 

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 



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