09:04, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Haziran 2017





Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde sanatçı ve sporcular ile iftarda bir araya gelecek. (İstanbul/20.45) 2- Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek, Çankaya Köşkü'nde Kurul üyeleriyle iftar yapacak. (Ankara/12.00/20.26) 3 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile bir otelde iftarda bir araya gelecek. (Ankara/20.26) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İsviçre'de Uluslararası Çalışma Örgütünün 106. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak. (Cenevre)



2- TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler yapılacak. (TBMM/14.00) EKONOMİ 1- TÜİK, 2017 yılı 1. çeyrek büyüme verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 2- Hazine, üç ayrı devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. (Ankara) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor. 2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor. (Musul) 3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Sana) 4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

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