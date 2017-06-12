Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
10:51, 12 Haziran 2017 Pazartesi
Asya
10:09, 12 Haziran 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Pakistan Başbakanı 15 Haziran'da ifade verecek
Pakistan Başbakanı 15 Haziran'da ifade verecek

Pakistan Başbakanı Şerif yolsuzluk iddialarını soruşturmak için kurulan komisyon tarafından 15 Haziran'da görüşmeye çağrıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak için kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu (JIT), 15 Haziran’da dinlemek üzere Şerif'i davet etti.

Pakistan’daki çeşitli medya organlarının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Şerif, Şangay İşbirliği Teşkilatı (ŞİO) zirvesi dönüşü görüşmeye çağrıldı.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, ülkedeki Panama Belgeleri ve Şerif ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere altı kişiden oluşan bir komisyon kurulması kararı almıştı.

Ülkenin iki istihbarat kuruluşundan temsilcilerin de bulunduğu JIT, daha önce Şerif’in iki oğlu ve iki yakın çalışma arkadaşını sorgulamıştı.

Şerif’in partisi Pakistan Müslüman Birliği - Navaz, soruşturma komisyonunu şahitlere "istenilen cevapları" almak için baskı yapmakla suçluyor.

Komisyon üyeleri ise iddiaları reddederek, hükümetin soruşturma sürecine zarar verdiğini ileri sürüyor.

Merkezi Panama'da bulunan hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait 11,5 milyon sayfalık belgenin sızdırılmasının ardından Başbakan Şerif'in 4 çocuğundan 3'ünün off-shore şirketleri aracılığıyla Londra'da gayrimenkuller satın aldıkları ileri sürülmüştü.

Pakistan yasalarında off-shore şirketine sahip olmak yasaklanmasa da muhalefet, bu paranın "rüşvet ve yolsuzluk" ile elde edildiğini öne sürüyor.



İlgili Konular pakistan Başbakan Navaz Şerif
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Pakistan Başbakanı 15 Haziran'da ifade verecek
Pakistan Başbakanı 15 Haziran'da ifade verecek

Pakistan Başbakanı Şerif yolsuzluk iddialarını soruşturmak için kurulan komisyon tarafından 15 Haziran'da görüşmeye çağrıldı
Arap Birliği'nden 'Katar krizi' yalanlaması
Arap Birliği'nden 'Katar krizi' yalanlaması

Arap Birliği'nin bugün düzenlenecek daimi temsilciler düzeyindeki toplantısında "Katar krizinin" ele alınacağı yönündeki haberler yalanlandı
Theresa May yeni kabineyi oluşturdu
Theresa May yeni kabineyi oluşturdu

Birleşik Krallık'ta geçen perşembe günü yapılan erken genel seçimin ardından Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan May, yeni kabineyi oluşturdu
Kongo'da hapishaneye silahlı saldırı 11 ölü
Kongo'da hapishaneye silahlı saldırı: 11 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda bir hapishaneye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 11 kişi öldü, 930 mahkum firar etti
Kosova'daki erken genel seçimde 'PAN' ittifakı zaferini ilan etti
Kosova'daki erken genel seçimde 'PAN' ittifakı zaferini ilan etti

Kosova'daki erken genel seçimde, oyların yüzde 90'ının sayımı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 34,65'ini alan PDK, AAK ve NİSMA öncülüğündeki "PAN" ittifakı zaferini ilan etti.
Katar'dan Arap ülkelerinin talimatına ilişkin açıklama
Katar'dan Arap ülkelerinin talimatına ilişkin açıklama

Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn liderlerinin, krizden etkilenen ailelerin durumlarının gözetilmesi yönündeki talimatlarını, "hayata geçirilmesi için gerekli mekanizmadan yoksun bir manevra" olarak nitelendirdi
Suudi Arabistan'dan Karadavi'nin kitaplarını toplatma kararı
Suudi Arabistan'dan Karadavi'nin kitaplarını toplatma kararı

Suudi Arabistan Milli Eğitim Bakanı, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kitaplarının okullardan üniversitelerden ve kütüphanelerden acil olarak kaldırılması talimatını verdi
Fransa'daki genel seçimden Macron'un partisi zaferle çıktı
Fransa'daki genel seçimden Macron'un partisi zaferle çıktı

Fransa'daki genel seçimlerin ilk turunun sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi seçimden zaferle çıktı
Netanyahu UNRWA'nın feshini istedi
Netanyahu UNRWA'nın feshini istedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) feshedilmesi gerektiğini öne sürdü
Fransa'da seçime katılım oranı yüzde 40 75 oldu
Fransa'da seçime katılım oranı yüzde 40,75 oldu

Fransa'da milletvekili genel seçiminin ilk turu için sandık başına gidenlerin oranının yerel saatle 17.00 (TSİ 18.00) itibarıyla yüzde 40,75 olduğu bildirildi
Barzani'ye göre 'bağımsızlık referandumu'na tepkiler normal
Barzani'ye göre 'bağımsızlık referandumu'na tepkiler normal

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani, ülkelerin "bağımsızlık referandumu"na verdikleri tepkilerin normal olduğunu belirtti
Trump'ın protesto korkusu İngiltere ziyaretini erteletebilir
Trump'ın protesto korkusu İngiltere ziyaretini erteletebilir

ABD Başkanı Trump'ın, sonbahar için planlanan İngiltere ziyaretini, Trump karşıtı protestolar yapılması halinde erteleyebileceğini İngiltere Başbakanı May'e ilettiği iddia edildi
Bahreyn ve BAE'den 'yardım' kararı
Bahreyn ve BAE'den 'yardım' kararı

Suudi Arabistan'ın ardından Bahreyn ve BAE de Katar krizi nedeniyle vatandaşlarından zarar gören ailelere ihtiyaç duyulması halinde yardım edilmesi talimatı verdi
İran Aden Körfezi'ne savaş gemileri gönderdi
İran Aden Körfezi'ne savaş gemileri gönderdi

İran, Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne 2 savaş gemisi gönderdi
Poroşenko AB'nin kapısını açtı
Poroşenko AB'nin kapısını açtı

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Ukrayna vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasının başlaması nedeniyle Ukrayna-Slovakya sınırında temsili AB kapısının açılışını yaptı
Alman Bakan Gabriel Katar krizi savaşa dönüşebilir
Alman Bakan Gabriel: Katar krizi savaşa dönüşebilir

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, körfezde Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu

Haberler

Navaz Şerif için karar verildi
Navaz Şerif için karar verildi

Navaz Şerif 'Panama' savunması yapacak
Navaz Şerif 'Panama' savunması yapacak

Cemaati İslami oturma eylemi başlatıyor
Cemaati İslami oturma eylemi başlatıyor

Pakistan'ın muhalif kanadı hükümete resti çekti
Pakistan'ın muhalif kanadı hükümete resti çekti

Bin Ladin'den Newaz Şerif'e para yardımı
Bin Ladin'den Newaz Şerif'e para yardımı

Pakistan'da üç günlük yas ilan edildi
Pakistan'da üç günlük yas ilan edildi

Pakistan'da en ünlü haber kanalı için kapatma istemi
Pakistan'da en ünlü haber kanalı için kapatma istemi

Pakistan Katar'dan LNG ithalatını sürdürecek
Pakistan Katar'dan LNG ithalatını sürdürecek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 