10:09, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Pakistan Başbakanı 15 Haziran'da ifade verecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak için kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu (JIT), 15 Haziran’da dinlemek üzere Şerif'i davet etti.

Pakistan’daki çeşitli medya organlarının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Şerif, Şangay İşbirliği Teşkilatı (ŞİO) zirvesi dönüşü görüşmeye çağrıldı.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, ülkedeki Panama Belgeleri ve Şerif ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere altı kişiden oluşan bir komisyon kurulması kararı almıştı.

Ülkenin iki istihbarat kuruluşundan temsilcilerin de bulunduğu JIT, daha önce Şerif’in iki oğlu ve iki yakın çalışma arkadaşını sorgulamıştı.

Şerif’in partisi Pakistan Müslüman Birliği - Navaz, soruşturma komisyonunu şahitlere "istenilen cevapları" almak için baskı yapmakla suçluyor.

Komisyon üyeleri ise iddiaları reddederek, hükümetin soruşturma sürecine zarar verdiğini ileri sürüyor.

Merkezi Panama'da bulunan hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait 11,5 milyon sayfalık belgenin sızdırılmasının ardından Başbakan Şerif'in 4 çocuğundan 3'ünün off-shore şirketleri aracılığıyla Londra'da gayrimenkuller satın aldıkları ileri sürülmüştü.

Pakistan yasalarında off-shore şirketine sahip olmak yasaklanmasa da muhalefet, bu paranın "rüşvet ve yolsuzluk" ile elde edildiğini öne sürüyor.