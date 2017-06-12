10:19, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Genelkurmay çatı davasında dördüncü hafta





FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 sanık hakkında açılan davanın dördüncü haftası başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davada dördüncü hafta, Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığında görevli eski Deniz Kurmay Albay Abdülkadir İlhan'ın savunmasıyla başladı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u 2014'ten bu yana kullandığı da belirlenen İlhan, hakkındaki tüm iddiaları reddetti, darbe girişimine iştirak etmediğini ve ByLock kullanıcısı olmadığını savundu. İlhan, iddianamede Deniz Kurmay Albay olarak yer almasına karşın darbe girişimi sırasında yüzbaşı rütbesinde olduğunu belirtti.

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