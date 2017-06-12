Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ortak askeri tatbikat başlattı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasında imzalanan anlaşma gereği, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi.
Tatbikatla silahlı kuvvetlerin tecrübe paylaşımı aracılığıyla iki ordu arasındaki koordinasyonun ve ortak operasyon yürütme yeteneğinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
Tatbikat 16 Haziran'a kadar devam edecek.
Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ortak askeri tatbikat başlattı
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