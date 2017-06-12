Kolombiya'da FARC militanları koruma eğitimi alacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kolombiya'da Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) bağlı 315 militanın, toplanma alanlarında koruma ve lojistik görevler yapabilmesi için eğitim alacağı açıklandı.
Kolombiya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümet ve FARC arasında varılan barış anlaşması çerçevesinde oluşturulan 26 bölgede görev yapmak üzere 315 örgüt mensubunun, Cundinamarca yönetim bölgesindeki bir askeri üste eğitim göreceği bildirildi.
Açıklamada, bu ay başlaması öngörülen eğitim için şimdiye kadar FARC mensupları arasından 305 adayın belirlendiği ve kalan 10 adayın da gelecek günlerde programa katılacağı ifade edildi.
Söz konusu FARC mensuplarının, silah bırakma süreci tamamlandıktan sonra başlayacak eğitimlerinin 2 ay sürmesi öngörülüyor.
EĞİTİM PROGRAMI TARTIŞMALARA SEBEP OLDU
Programın düzenleneceği askeri üs, bölge halkının, geceleri rastgele ateş edildiği ve alkol kullanıldığı yönündeki şikayetlerinin ardından tartışma konusu oldu.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında bu tartışmalara da değinilerek silah seslerinin, aynı tesiste eğitim gören başka bir uluslararası grubun atış taliminden kaynaklandığı ve FARC militanlarıyla ilgisinin olmadığı belirtildi.
Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yıllık çatışma sürecinde ilk kez silah bırakmıştı. Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.
Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" oyu çıkmıştı.
Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan taraflar arasında uzun görüşmelerinin ardından 12 Kasım 2016'da varılan yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.
Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.
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İçişleri Bakanlığı, 315 FARC militanının silah bırakma işlemlerinin ardından koruma olmak ve lojistik çalışmalara katılmak için eğitim alacağını açıkladı
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