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Esed rejimi Dera'yı napalm bombaları ile vuruyor
Esed rejimi Dera'yı napalm bombaları ile vuruyor
Foto: Arşiv

Esed rejimi, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin merkezine varil bombalarının yanı sıra yangın çıkaran napalm bombaları ile de saldırıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin merkezine yoğun şekilde saldırmaya devam ediyor. Varil bombalarının yanı sıra yangın çıkaran napalm bombaları da halka karşı kullanılıyor.

Dera'daki sivil savunma basın sorumlusu Amir Ebu Zeyd, yaptığı açıklamada, dün rejim uçaklarının aralıksız olarak yerleşim semtlerine napalm bombalarıyla saldırdığını söyledi.

Varil bombalarıyla da hedef alınmaya devam edilen mahallelerde en az 10 sivil yaralandı.

MENŞİYYE'DE EVLERDE BÜYÜK YANGINLAR ÇIKTI

Çatışmaların en yoğun olduğu Menşiyye semtindeki evlerde büyük yangınlar çıktı.

Dera il merkezi, kuzeyde Dera Mahata (yeni şehir) ile güneyde Dera Beled (eski şehir) olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Beşşar Esed rejimi güçleri, Dera Mahata'nın büyük bölümüne hakim. 

Dera, 4-5 Mayıs'ta Astana toplantısında Rusya, Türkiye ve İran'ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alıyor.

Kentteki askeri muhalifler, Menşiyye üzerinden ilerlemesini engellemek için rejim güçlerine karşı koyuyor.



İlgili Konular esed Suriye
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