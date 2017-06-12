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İtalya'da aşı tartışması büyüyor
İtalya'da aşı tartışması büyüyor

İtalya'da 0-6 yaş arasındaki çocuklar için bazı aşıların zorunlu hale getirilmesini düzenleyen ve uymayanlara ceza öngören kararname başkent Roma'da protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalya'da 0-6 yaş arasındaki çocuklar için bazı aşıların zorunlu hale getirilmesini düzenleyen ve uymayanlara ceza öngören kararnamenin başkent Roma'da protesto edildiği belirtildi.

Paolo Gentiloni liderliğindeki koalisyon hükümetinin geçen ay hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın hafta ortasındaki imzasıyla yürürlüğe giren, aralarında çocuk felci, kızamık, difteri, tetanos, menenjit, kabakulak, su çiçeğinin de bulunduğu 12 aşıyı 0-6 yaş arasındaki çocuklara mecburi kılan ve buna uymayan ailelere de 500 avrodan 7 bin 500 avroya kadar para cezası öngören kararname, Roma'da gösterilere neden oldu.

Ülkenin dört bir yanından başkente gelen ve "Aşıya hayır", "Sağlıkla şaka olmaz" gibi dövizler taşıyan aşı karşıtları, bu konuda ailelerin özgür bırakılması gerektiği görüşünü savundu.

Protestocular, kararın arkasında ilaç şirketlerinin çıkarlarının gözetilmesi olduğunu savunuyor. Hükümet ise kararın nedeni olarak son yıllarda aşı yaptırma oranındaki düşüşü ve buna paralel olarak kızamık vakalarında üç kata varan artışı gösteriyor.

Başbakan Gentiloni, bu kararnameyi "bilimsel olmayan teorilerin" yayılmasını önleyici bir müdahale olarak nitelemişti.

Dünya Sağlık Örgütü geçen mart ayında, Avrupa'da aşılama oranlarının düştüğü ülkelerde kızamık salgınına rastlandığı uyarısında bulunmuş ve İtalya ile Romanya başta olmak üzere aşılama oranının yüzde 95'in altında olduğu ülkelerdeki kızamık vakalarında ciddi artış görüldüğünü açıklamıştı.

AŞI İSTEMEYEN 130 AİLEDEN KOMŞUYA SIĞINMA TALEBİ

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın hafta ortasında onayladığı zorunlu aşı uygulamasına en ilginç tepki ise ülkenin kuzeyindeki Avusturya ile komşu Alto Adige-Güney Tirol bölgesinden geldi.

Bölgede yaşayan 130 aile adına konuşan aşı karşıtı eylemci Reinhold Holzer, "kimyasal katliama" benzettiği aşıların çocuklarına zarar verdiğini savunarak "Çocuklarımızı zehirletmeyeceğiz. Sığınma hakkı sadece savaştan kaçanlar için değil, aynı zamanda kimi insan hakları ihlallerinden kaçanlar için de geçerlidir." dedi.

Holzer, hem çocuklarını aşılatmamak hem de yüksek meblağlı cezaları ödememek için komşu Avusturya'ya sığınma talebinde bulunacaklarını söyledi.



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