11:26, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Katar, ABD'li İslamofobik avukatla denetimde anlaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar, bazı Arap ülkelerinin "terörü destekleme" suçlamasına karşı, terörle mücadele çabalarını denetlemesi için eski ABD Adalet Bakanı John Ashcroft'un hukuk firmasıyla anlaştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın başını çektiği bir grup Arap ülkesi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın "teröre destek vermekle" suçladığı Katar, bu iddiaların yersiz olduğunu ortaya koymak için çalışma başlattı. Bu amaçla George W. Bush döneminde 2001 ile 2005 yılları arasında ABD Adalet Bakanlığı görevini yürüten John Ashcroft'un hukuk firması ile anlaşmaya varıldı. Firmadan Adalet Bakanlığına yapılan bildirime göre Katar, 90 günlük çalışma için 2,5 milyon dolar ödeyecek.

Hukuk firması, Katar'ın, kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesi konularındaki faaliyetlerini denetleyerek raporlayacak. Güçlendirilmesi gereken noktalarda Katar'a tavsiyelerde de bulunacak firmanın, aynı zamanda medya ve ABD siyasi kurumlarında lobi faaliyetlerinde bulunması da öngörülüyor.

Adalet Bakanlığına yapılan bildirimde, "Yapacağımız denetimin, kara para aklama ve Katar finansal sisteminin terörün finansmanı için kullanılmasına karşı alınan kapsamlı önlemleri gözler önüne sereceği konusunda Katar kendinden emindir." ifadelerine yer verildi.

Ashcroft, bakanlığı döneminde evangelik olması ve İslamofobik tavırları ile öne çıkmıştı.