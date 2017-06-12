12:12, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Türk firmalar Özbekistan'a geri dönüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

2000'li yılların başında Özbekistan'dan kovulan “Demir Holding” süpermarketler grubunun bu ülkeye geri döneceği bildirildi.

centralasian.org sayfasının haberine göre, Özbek ve Türk tarafları arasındaki anlaşmazlıklar Özbekistan Devlet Başkanı Başkanı Şevket Mirziyayev’in girişimi ile sona erdi.

Taşkent'te ofisini açmak için hazırlanan grup yöneticisi Ahmet Demir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 25-27 Nisan'da Taşkent'te yaptığı resmi ziyaret sırasında Türk heyetinde yer almıştı.

Bağımsızlık ilanından sonra Özbekistan'da çalışmaya başlayan ilk Türk şirketlerinden biri olan Demir Holding, 1992 yılında Taşkent'te bir ofis açmıştı. Firma burada faaliyetlerini genişleterek tekstil, inşaat ve turizm alanlarında da hizmet vermeye başlamış Özbekistan’da 7000 kişiye istihdam sağlamıştı.

Kerimov döneminde Özbekistan denetleme organları Demir süpermarket zincirinde bir dizi kontrol yapmış ve şirket ismini Mir Store olarak değiştirmişti. Şirket 2010 yılında kapandı ve Ahmet Demir ülkeyi terk etti. Firma sahibinin ülkedeki malvarlığına el konuldu ve satışa çıkarıldı. Şu anda Demir’e ait mal varlığını iade etme görüşmeleri devam ediyor.