Türk firmalar Özbekistan'a geri dönüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
2000'li yılların başında Özbekistan'dan kovulan “Demir Holding” süpermarketler grubunun bu ülkeye geri döneceği bildirildi.
centralasian.org sayfasının haberine göre, Özbek ve Türk tarafları arasındaki anlaşmazlıklar Özbekistan Devlet Başkanı Başkanı Şevket Mirziyayev’in girişimi ile sona erdi.
Taşkent'te ofisini açmak için hazırlanan grup yöneticisi Ahmet Demir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 25-27 Nisan'da Taşkent'te yaptığı resmi ziyaret sırasında Türk heyetinde yer almıştı.
Bağımsızlık ilanından sonra Özbekistan'da çalışmaya başlayan ilk Türk şirketlerinden biri olan Demir Holding, 1992 yılında Taşkent'te bir ofis açmıştı. Firma burada faaliyetlerini genişleterek tekstil, inşaat ve turizm alanlarında da hizmet vermeye başlamış Özbekistan’da 7000 kişiye istihdam sağlamıştı.
Kerimov döneminde Özbekistan denetleme organları Demir süpermarket zincirinde bir dizi kontrol yapmış ve şirket ismini Mir Store olarak değiştirmişti. Şirket 2010 yılında kapandı ve Ahmet Demir ülkeyi terk etti. Firma sahibinin ülkedeki malvarlığına el konuldu ve satışa çıkarıldı. Şu anda Demir’e ait mal varlığını iade etme görüşmeleri devam ediyor.
Kerimov döneminde kovulan Türk iş adamları Özbekistan’a geri dönüyor
Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid es-Sabah, Katar'ın Körfez ülkeleriyle yaşadığı krizin doğrudan diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi. Katar'dan LNG alan ülkeler arasında bulunan Kuveyt'in bu ambargo yüzünden zor durumda kaldığı belirtiliyor.
BM Genel Sekreteri yaptığı açıklamada, "Aral gölünün kuruması çağımızın büyük faciasıdır" dedi
İtalya'da 0-6 yaş arasındaki çocuklar için bazı aşıların zorunlu hale getirilmesini düzenleyen ve uymayanlara ceza öngören kararname başkent Roma'da protesto edildi
Katar terörle mücadele çabalarını denetlemesi için eski ABD Adalet Bakanı Ashcroft'un hukuk firmasıyla anlaştı. George W. Bush döneminde evangelik olması ve İslamofobik sözleri ile dikkat çeken Ashcroft tarafından 2,5 milyon dolar karşılığında denetlenecek
Esed rejimi, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin merkezine varil bombalarının yanı sıra yangın çıkaran napalm bombaları ile de saldırıyor
İçişleri Bakanlığı, 315 FARC militanının silah bırakma işlemlerinin ardından koruma olmak ve lojistik çalışmalara katılmak için eğitim alacağını açıkladı
Pakistan Başbakanı Şerif yolsuzluk iddialarını soruşturmak için kurulan komisyon tarafından 15 Haziran'da görüşmeye çağrıldı
Arap Birliği'nin bugün düzenlenecek daimi temsilciler düzeyindeki toplantısında "Katar krizinin" ele alınacağı yönündeki haberler yalanlandı
Birleşik Krallık'ta geçen perşembe günü yapılan erken genel seçimin ardından Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan May, yeni kabineyi oluşturdu
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda bir hapishaneye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 11 kişi öldü, 930 mahkum firar etti
Kosova'daki erken genel seçimde, oyların yüzde 90'ının sayımı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 34,65'ini alan PDK, AAK ve NİSMA öncülüğündeki "PAN" ittifakı zaferini ilan etti.
Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn liderlerinin, krizden etkilenen ailelerin durumlarının gözetilmesi yönündeki talimatlarını, "hayata geçirilmesi için gerekli mekanizmadan yoksun bir manevra" olarak nitelendirdi
Suudi Arabistan Milli Eğitim Bakanı, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kitaplarının okullardan üniversitelerden ve kütüphanelerden acil olarak kaldırılması talimatını verdi
Fransa'daki genel seçimlerin ilk turunun sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi seçimden zaferle çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) feshedilmesi gerektiğini öne sürdü