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12:05, 12 Haziran 2017 Pazartesi

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Katar krizinde ilk geri adım Kuveyt'ten
Katar krizinde ilk geri adım Kuveyt'ten

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid es-Sabah, Katar'ın Körfez ülkeleriyle yaşadığı krizin doğrudan diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi. Katar'dan LNG alan ülkeler arasında bulunan Kuveyt'in bu ambargo yüzünden zor durumda kaldığı belirtiliyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar ile ilişkileri kesince LNG satışında ABD ve Rusya'ya muhtaç kalan Kuveyt, Katar ile ilişkileri düzeltmek için geri adım attı.

ABD ve Rusya'dan LNG alması durumunda maliyetin artacağını gören Kuveyt Dışişleri Bakanı, Katar ile diyalog kurma konusunda istekli olduklarını ifade etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid es-Sabah, Katar'ın Körfez ülkeleriyle yaşadığı krizin doğrudan diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın açıklamalarını yayımladığı Dışişleri Bakanı Sabah, Körfez ülkeleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile Katar arasındaki anlaşmazlığın "kesin olarak" doğrudan diyalog yoluyla ve Körfez çatısı altında çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ülkesinin, anlaşmazlığın giderilmesi için elinden geleni yapmaya devam edeceğini, kardeş ilişkilerinde yaşanan bu gerginliğin çözüme kavuşturulması için gayret göstereceğini aktaran Sabah, "Katar'daki kardeşlerimiz, kardeşlerinin kaygı ve endişelerinin arkasındaki gerçeği anlamaya, güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarına karşılık vermeye hazır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed es-Sabah'ın "bu güçlü kardeş ilişkilerini koruma" isteğinden hareketle Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ı ziyaret ettiğini, buradaki kardeşleriyle gerginliğin çözüm yollarını görüştüğünü belirtti.

Sabah'ın anlaşmazlığın taraflarından "Körfez ülkeleri (Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn) ile Katar" şeklinde bahsettiği, Doha yönetimini diplomatik ablukaya alan ülkelerden Mısır'ı bu kapsamda söylemediği fark edildi.

KATAR KRİZİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, geçen pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya aynı gün içinde Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları gibi sayıları 10'a varan ülkeler katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

 

 



İlgili Konular körfez krizi Katar
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