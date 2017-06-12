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Bakan Çelik'ten vatandaşlara "et spekülatörleri' uyarısı
Bakan Çelik'ten vatandaşlara
Foto: Arşiv

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, vatandaşlardan et fiyatlarıyla ilgili spekülatörlere fırsat vermemelerini isteyerek, ''Büyük marketlerde şu an et fiyatları 33 ile 36 lira arasında." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik yaptığı açıklamada, geçen aylarda ülkede et fiyatlarının çok konuşulduğunu ancak aldıkları önemlerle bu soruna gerekli çözümü bulduklarını ifade etti. 

''Etle ilgili şunu ifade edeyim; aslında yüz binlerce şu anda kesime hazır hayvanımız var, kasaplık hayvanımız var. Etle ilgili bir sorun söz konusu değil.'' diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Yeteri kadar hayvanımız söz konusu ama spekülatörler malum yaz aylarını, ramazan ayını, Kurban Bayramı'na giderken bu süreci istismara dönük bazı uygulamalar yaptıklarını izliyoruz, gözlüyoruz. Onun için biz direkt olarak şu anda halk ile iç içe olan marketlerle, büyük marketlerle irtibatlıyız. Yaklaşık 10 gündür bazı marketlerde fiyatlar kıyma 33-32,90, kuşbaşı 35,90 lira şeklinde satışlar gerçekleşmektedir. Yani büyük marketlerde şu an et fiyatları 33 ile 36 lira arasında. Vatandaşlarımız uygun şartlardan buralardan et ihtiyacını giderebilir. Spekülatörlere fırsat vermeyelim, çok uygun şartlarda et temin etmesine rağmen bunu pahalı satan bazı simsarlara da prim vermesinler. Türkiye'deki tüm büyük marketlerden ve Et Balık Kurumunun şubelerinin olduğu yerlerden uygun fiyata et temin etmelerinde hiçbir engel yok. Bu imkanı vatandaşlarımıza sunuyoruz. Dolayısıyla hayvan varlığında bir sorunumuz olmadığı için geçici olarak ramazan ayına girişten dolayı spekülatörlerin kısa bir dönemli bir dalgalanması yaşandı ama bu geride kaldı bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Böyle bir sorun yok.''

KURBANLIK HAYVANLAR

Çelik, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanlarla ilgili de bir sıkıntılı durumun olmadığına dikkati çekti.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sıkıntılarının bulunmadığına vurgu yapan Çelik, ''Yılda kurbanlık 850-900 bin büyükbaş hayvan kesiliyor. Elimizde Kurban Bayramına dönük 1 milyon 400 bin büyükbaş hayvan var. Küçükbaş hayvan ile ilgili de yine 2 milyon 700 bin-3 milyon civarında hayvan kesimi söz konusu olacak. Bununla ilgili de bunun çok üzerinde küçükbaş hayvanımızın olduğunu çok rahat bir şekilde bugünden söyleyebiliriz. Böyle bir sıkıntının söz konusu olmadığını herkesin bilmesini isterim.'' dedi.



İlgili Konular et fiyatları Faruk Çelik
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