Güncelleme: 13:07, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Myanmar'da tutuklu çocuklardan biri hayatını kaybetti





Myanmar,hapishanelerinden birinde Rohingyalı bir çocuğun hayatını kaybettiğini ilan etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Myanmar'da geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan karakol baskınlarında birçok Rohingya (Arakan)'lıyı olaya karışma suçundan tutuklayarak hapse atan yönetimden, bir Rohingyalı çocuğun hayatını kaybettiği açıklaması yapıldı. Myanmar’ın Busidoong şehrinde bulunan hapishanede 6 Rohingyalı çocuk tutuklu bulunuyor. Yaşları 12 ila 15 arasında olan bu çocukların hepsi mahkemeye çıkmayı bekliyor. Ancak geçtiğimiz hafta Myanmarlı yetkililer Muhammed Rufi’nin 2 Şubat’ta mide iltihabı nedeniyle vefat ettiğini ilan etti. Yetkililerin neden bu haberi bu kadar geç açıkladığı ise bilinmiyor. Reuters gazetesinin Mart ayında yayınladığı rapora göre Myanmar hapishanelerinde yaşları 10’u geçmeyen 13 çocuk tutuklu bulunuyor.

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