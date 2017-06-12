Humus'ta bombardıman durduysa da açlıkla mücadele sürüyor

Suriye'nin Humus ilinin Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki bölgesi, Ramazan ayını "sakin" geçiriyor. Rejim saldırılarının nispeten azaldığı bölgede, gıda fiyatlarındaki artış çarşı ve pazarların da boşalmasına sebep oldu.
Humus'un kuzeyinde, askeri muhaliflerin kontrolündeki Telbise ve Rastan ilçeleri ile Hola bölgesi, yaklaşık 5 yıldır rejimin askeri kuşatması altında.
Rejimin saldırılarının nispeten azaldığı bölgedeki sıkı abluka şartları, Ramazan ayında taleplerin artmasıyla gıda fiyatlarını katladı.
Bölgeye insani yardım malzemesi girişine de izin verilmiyor. Halk, ablukadan önce çeşitli tatlılar, meyvelerle süslediği iftar ve sahur sofralarını, pilav ve bir çeşit yemekle kurmak zorunda kalıyor.
Ablukadan önceki Ramazanlarda kurulduğunda iftar vakti yaklaştığında hareketlenen semt pazarları bu yıl tenha.
Telbise ilçesi sakinlerinden Osman Ebu Talal, "İç savaştan bu yana hava saldırıları bakımından en sakin Ramazan. Ama çarşı, pazarlar da çok sakin. Çünkü her şey çok pahalı." dedi.
Esnaf Mustafa Yunus da "Yıllar içinde rejim bombardımanları nedeniyle her bir ramazana bir öncekinden daha az nüfusla giriyoruz. Tabii ürünlerin buralara girememesi de bir sorun. Un ve mutfak tüpü en zor ulaştığımız mallar." diye konuştu.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, 1 kilogram pirincin fiyatı, 500'den 900 Suriye lirasına (3,5-6 lira) çıktı. Margarinin kilogramı 500'den 750 Suriye lirasına (3,5-5 lira) yükselirken, kırmızı etin kilogramı 2 bin 500'den 3 bin 200 Suriye lirasına (16,5 -21,5 lira) çıktı.
Humus'un söz konusu bölgeleri, 4-5 Mayıs'ta Astana toplantısında Rusya, Türkiye ve İran'ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alıyor.
Rejim, bu bölgelere saldırılarını muhtıranın yürürlüğe girdiği 5 Mayıs'tan bu yana azalttı.
Ancak ülkenin güneyindeki Dera ve kuzeybatısındaki Türkmendağı'na rejimin yoğun saldırıları sürüyor.
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