14:10, 12 Haziran 2017 Pazartesi

Rus muhalif lider gözaltına alındı





Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy, Moskova'da gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy, Moskova'da gözaltına alındı.

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